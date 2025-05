À±¶õ¤òÈþ¤·¤¯»£¤ë¤¿¤á¤Î¹½¿Þ¤¬ÃÎ¤ì¤ë¡ªISUMI Glamping Resort ¡õ Spa SOLAS¡ÚÀ±¶õ¤È·Ö¤Î»£±ÆÂÎ¸³ÉÕ¤­½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Û

千葉県いすみ市にある「ISUMI Glamping Resort & Spa SOLAS」は、写真家・草原学氏の写真講座+撮影実習付きの星空と蛍の撮影体験ができる宿泊プランを、2025年5月25日〜27日の3日間限定で販売。

ISUMI Glamping Resort & Spa SOLAS【写真家・草原学氏と過ごす特別な3日間 星空と蛍の撮影体験付き宿泊プラン】

●写真家・フォトグラファー 草原 学氏プロフィール

日本写真講師協会(JPIO)フォトインストラクター/いすみ星空学校 代表/cizucu leading creator

□2025年5月25日(日)景写真撮影プラン:星空を美しく撮るための構図・機材設定・撮影テクニックを、草原氏が直接指導。満天の星空とともに過ごす一夜。

□2025年5月26日(月)写真 撮影プラン:蛍写真 撮影プラン源氏ぼたるの舞いを幻想的に撮影。草原氏による蛍撮影の実践講座付き。初心者歓迎!

□2025年5月27日(火)観賞プラン:カメラがなくても楽しめる、癒しのひととき。案内人が源氏ぼたるの見どころを=案内します。

【共通情報】

いすみ Glamping Resort & Spa SOLAS(千葉県いすみ市)

チェックイン 15:00〜/チェックアウト 〜11:00

各プラン1泊2食付き(ベーシックディナー&朝食)

