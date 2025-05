¥¯¥ê¡¼¥ß¥£¤ÊË¢¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ï¥Ã¥«¤Î¹á¤ê¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡ØËÌ¤Î¤«¤ª¤ê ¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¡¼¥à¡Ù

ハーバー研究所は、北海道産のうるおい成分を贅沢に配合した『北のかおり フェイシャルフォーム』をリニューアルして、2025年7月1日(火)より、通信販売および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売。

ハーバー研究所『北のかおり フェイシャルフォーム』

容量・価格:50g 1,320円(税込)

ハーバー研究所は、北海道産のうるおい成分を贅沢に配合した『北のかおり フェイシャルフォーム』をリニューアルして、2025年7月1日(火)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

『北のかおり フェイシャルフォーム』は北海道産のスキンケア成分、マリンプラセンタ(R)※1、プロテオグリカン※2、ハマナスエキス※3などを贅沢に配合したキメ細やかなクリーミィな泡立ちの洗顔フォーム。

今回新たに、カモミールエキス※4を配合し、さらに5種の美容液成分を現行品より2倍配合※5。余分な皮脂や汚れを落としながら、さらにうるおいのある肌へ洗い上げる使用感にリニューアルします。

ホイップクリームのようにクリーミィな泡と爽やかなハッカの香り、ひんやりとした使用感で、汗ばむ季節を心地よく過ごせます。

<商品特長>

◎ハッカの爽やかな香りで、夏の肌に心地よい清涼感をもたらしてくれるクリーミィな泡立ちの洗顔フォーム。

◎北海道産スキンケア成分(下記参照)を贅沢に配合、やさしい洗い心地でしっとりスベスベに洗い上げます。

≪北海道産のスキンケア成分≫

【新規配合】

カモミールエキス※4

保湿効果があり、乾燥肌を防ぎ、肌を柔らかくします。敏感肌にも適しており、肌の調子を整える効果があります。

【美容液成分2倍配合※5へ】

マリンプラセンタ(R)※1

北海道産鮭のプラセンタエキス。アミノ酸などの保湿成分が豊富に含まれており、肌にうるおいとハリを与えます。

プロテオグリカン※2

北海道産鮭の鼻軟骨から抽出した成分。保水性に優れ、ハリや弾力を保つために重要な役割を果たします。

ハマナスエキス※3

北海道に自生するピンク色の花から抽出した成分。ビタミンC、フラボノイドを多く含みます。

ハスカップエキス※6

北海道などに生育する青紫色の果実から抽出した成分。ビタミン、ミネラルを多く含み、乾燥ダメージから肌を守ります。

ハトムギエキス※7

肌の保湿力を高めます。乾燥を防ぎ、透明感のあるなめらかな肌に導きます。

※なくなり次第終了となります。

※1 マリンプラセンタ(R)は、株式会社日本バリアフリーの商標登録です。加水分解サケ卵巣膜エキス

※2 水溶性プロテオグリカン

※3 ハマナス花エキス

※4 カミツレ花エキス

※5 現行比

※6 ロニセラカエルレア果汁

※7 ハトムギ種子エキス

※1〜※4、※6〜※7は皮膚コンディショニング成分

