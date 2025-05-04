º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Ø5²ó3¼ºÅÀ...3»þ´Ö³«»ÏÃÙ¤ì¤ë¤âÎÏÅê¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿8¹æ¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤¬¶¯ÎÏ±ç¸î
¡þMLB¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¹ß±«¤Ç3»þ´ÖÃÙ¤ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ç5²ó3¼ºÅÀ¤Ç¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼Áª¼ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£1ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¤Ï¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤é¥¨¥ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ë¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤¦¤Þ¤¯Î®¤·ÂÇ¤Á¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼»°ÎÝÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤Ê¤ª¤â¥Ô¥ó¥Á¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È3²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬½éµå¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î8¹æ¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡£¤³¤Î²ó¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢2ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¡¢2ÈÖ¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼Áª¼ê¤ò¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£Â³¤¯¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥ª¥º¥ÊÁª¼ê¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÊÑ²½µå¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢ºÇ¸å¤ÏÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÏ¢Â³»°¿¶¡£2¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å°ÌÂÇÀþ¤òÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È4²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¤«¤é5Ï¢ÂÇ¤Ç°ìµó4ÆÀÅÀ¡£6ÅÀº¹¤Ë³«¤¤Þ¤¹¡£
ºÆ¤ÓÂç¤¤Ê±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¼é¤ê¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥ª¥¸¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ó¡¼¥ºÁª¼ê¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÏ¢ÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë¼ºÅÀ¡£¤Ê¤ª¤â2¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤«¤é»àµå¤ÇµçÃÏ¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥º¥ÊÁª¼ê¤ò¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç¤·¤Î¤®¤Þ¤¹¡£
µå¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë85µå¤ò¿ô¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÂçÈôµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¤Î3¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5²ó¤Þ¤Çº£µ¨ºÇÂ¿98µå¤òÅê¤²¡¢5²ó6°ÂÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢3»Í»àµå¡¢3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£ºÇÂ®¤Ï96.7¥Þ¥¤¥ë(Ìó155.6¥¥í)¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£