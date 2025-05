±È¤­¼êÂÎ¸³¤â¡ª¹°Á°¤Í¤×¤¿in¿À¸Í2025

フジドリームエアラインズ 青森⇔神戸線の就航により、関西圏から青森へのアクセスが容易となったことから、2025年5月30日から2025年6月1日まで神戸ハーバーランドにおいて高さ約8m級の大型弘前ねぷたによるプロモーションを実施し、相互誘客を図ります。

弘前ねぷたin神戸2025

開催日時:2025年5月30日(金)〜6月1日(日)

開催場所:神戸ハーバーランドumieモザイク前(高浜岸壁)

内容 :大型ねぷたの展示、ねぷた練り歩き、ねぷた囃子演奏、

りんご娘ミニライブ(5月31日)、弘前市観光PR、広域観光PR、

フジドリームエアラインズPR、特産品販売、

弘前城ミス桜・キャラクター登場、ノベルティ配布等

■イベントスケジュール

【2025年5月30日(金)】

18時00分 開場

18時30分 セレモニー(ねぷた点灯)

19時00分 ねぷた囃子演奏

20時00分 ねぷた練り歩き

21時00分 夜間ねぷた展示(22時消灯)

【2025年5月31日(土)】

10時00分 開場

10時30分 ねぷた囃子演奏、キャラクター登場等

18時15分 りんご娘ミニライブ

18時55分 ねぷた点灯

19時00分 ねぷた囃子演奏

20時00分 ねぷた練り歩き

21時00分 夜間ねぷた展示(22時消灯)

【2025年6月1日(日)】

10時00分 開場

10時30分 ねぷた囃子演奏、キャラクター登場等

14時00分 イベント終了

弘前ねぷたin神戸2025 ポスター

■弘前ねぷたin神戸2025特別企画 弘前ねぷた曳き手体験

弘前ねぷたの歴史の説明やねぷた囃子の体験のほか、実際にねぷたを曳いて神戸のベイエリアを練り歩く体験会を開催します。

体験内容 : 弘前ねぷたについての説明、ねぷた囃子体験、ねぷた曳き手体験

定員 : 15名(抽選)

参加費(税込み): 大人(16歳以上)1名 3,000円

親子参加(大人1名・子供(6〜15歳)1名)1組 4,000円

※アップルパイ、りんごジュース付き

(親子参加の場合1組に1セット分が付きます)

・大型ねぷた曳き、太鼓台曳き:大人限定

・飛行機ねぷた曳き:親子参加限定

受付締切 : 2025年5月12日(月)9時00分

■弘前ねぷたまつりとは

青森県津軽地方の夏を彩る「弘前ねぷたまつり」は、毎年8月1日〜7日に開催され、三国志や水滸伝などの武者絵等を題材とした勇壮華麗なねぷたが城下町弘前市を練り歩く夏まつりで、国から重要無形民俗文化財に指定されています。

「弘前ねぷたまつり」の始まりは、昔、農民が夏の忙しい時期に襲ってくる眠気を追い払うため、睡魔を船や燈(とう)籠(ろう)などにのせ、川に流した「ねむり流し」という行事から発展し、祭りになったとされています。

