¹ñ¤ÎÆÃÊÌÌ¾¾¡¡Ö·ªÎÓ¸ø±à¡×¤ÇÂÎÄ¹Ìó90¥»¥ó¥Á¤Î¥¤¥Î¥·¥·£±Æ¬¤òÊá³Í¡¦¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô
Êá³Í¤µ¤ì¤¿¥¤¥Î¥·¥·¡¡Äó¶¡¡§·ªÎÓ¸ø±à´Ñ¸÷»öÌ³½ê
·ªÎÓ¸ø±à´Ñ¸÷»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸áÁ°8»þ²á¤®¤Ë¸ø±à¤Î¿¦°÷¤¬½ä²ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ï¤Ê¤Ë¥¤¥Î¥·¥·£±Æ¬¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ï¤Ê¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂÎÄ¹Ìó90¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µÌó25¥¥í¤Î¥ª¥¹¤Ç¤¹¡£ÎÄÍ§²ñ¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¥¤¥Î¥·¥·¤Ï¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ªÎÓ¸ø±à¤Ç¤Ï4·î30Æü¤È5·î1Æü¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ï¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ªÎÓ¸ø±à¤Ç¤Ï°ìÉô¤ÎÄÌÏ©¤òÊÄº¿¤·¡¢°ú¤Â³¤¤ï¤Ê¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£