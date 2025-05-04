¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢MLB½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡¡3»þ´Ö¤Î³«»ÏÃÙ±ä¤â5²ó3¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¡¡ÂÇÀþ¤¬ÂçÎÌ±ç¸î¤Ç¸å²¡¤·
¢¡ º£µ¨7ÀïÌÜ¤ÇMLB½é¾¡Íø¤Ê¤ë¤«
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö3Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤ÇMLB½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡°Å·¸õ¤Ë¤è¤êÌó3»þ´ÖÃÙ¤ì¤ÆÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£½é²ó¡¢°ì»à¤«¤é2ÈÖ¥é¥¤¥ê¡¼¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢3ÈÖ¥ª¥º¥Ê¤ò¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Â³¤¯4ÈÖ¥ª¥ë¥½¥ó¤òÊâ¤«¤»¤ÆÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢5ÈÖ¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤òºÆ¤Ó¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¹¶¤á¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Î2²óÎ¢¡¢6ÈÖ¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤Ë°ÂÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤òµö¤·¤Æ°ì»àÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢8ÈÖ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤Î»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤Ê¤ª¤â°ì»à»°ÎÝ¤ÈÂ³¤¤¤¿¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï9ÈÖ¥¢¥ì¥ó¤ò»°¥´¥í¡¢1ÈÖ¥Ð¡¼¥É¥¥¡¼¥´¤òÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î3²óÉ½¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤¬8¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤¹¤È¡¢ºÆ¤Ó±ç¸î¤òÌã¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï3²óÎ¢¡¢2ÈÖ¥é¥¤¥ê¡¼¡¢3ÈÖ¥ª¥º¥Ê¤«¤éÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤Ê¤ÉÌµ¼ºÅÀ¡£Â³¤¯4²óÉ½¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¤³¤Î»î¹ç3ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë°ÂÂÇ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë5Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¡¢°ìµó4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï4²óÎ¢¤Ë¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤Î5¹æ¥½¥í¤Ê¤É2ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢5²óÎ¢¤ò¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë¥Ð¥È¥ó¥Ñ¥¹¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë98µå¤òÍ×¤·¤Æ5²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢Æ±ºÇÂ¿¤Î6°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2»Íµå¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢3¼ºÅÀ¤ÈÇ´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£º£µ¨ËÉ¸æÎ¨3.86¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£