º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¹ßÈÄ¡¡¼«¸ÊºÇÂ¿£¹£¸µå¤Ç£µ²ó£³¼ºÅÀ¡Ä£³»þ´Ö£¶Ê¬ÃÙ±ä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ÇÆü¤Þ¤¿¤®ÅÐÈÄ¤âÇ´Åê
¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£³Æü¡¢ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡á¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£µ²ó¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿£¹£¸µå¤òÅê¤²¡¢£¶°ÂÂÇ£´Ã¥»°¿¶£²»Íµå£³¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ºÇÂ®¤Ï£¹£¶¡¦£·¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ¡¦£¶¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Íë¤òÈ¼¤¦Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»î¹ç³«»Ï¤¬£³»þ´Ö£¶Ê¬ÃÙ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¸áÁ°£±£±»þ£²£±Ê¬¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¸á¸å£±£°»þ£²£±Ê¬¡Ë¤Ë³«»Ï¡£ÂÔË¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦£²£³ºÐ¤Î¼ã¤±¦ÏÓ¤Ï¡¢±«¤Ç¤Ì¤«¤ë¤ó¤À¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½é²ó¤Ï£±»à¤«¤é¥é¥¤¥ê¡¼¤Ë¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î»°ÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢£³ÈÖ¡¦¥ª¥º¥Ê¤Ï£¹£¶¡¦£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£µ¡¦£±¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡££´ÈÖ¡¦¥ª¥ë¥½¥ó¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¡¢£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢£µÈÖ¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡£±ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢£²²ó¤ÏÀèÆ¬¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤Ë£¸£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£²¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÃæÁ°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢£·ÈÖ¡¦¥Ï¥ê¥¹¤ÎÂÇÀÊ¤ËÅðÎÝ¤òµö¤·¡¢ºÆ¤ÓÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡££±»àÆóÎÝ¤«¤é£¸ÈÖ¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë±¦ÍãÀþ»°ÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤Î£³²óÀèÆ¬¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Î£¸¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤¬£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡££³¡½£±¤Î£´²ó¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç£µ¡½£±¤È¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤âÍí¤à¤Ê¤É°ìµó£´ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤Ë±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£´»î¹çÏ¢Â³ÈïÃÆ¡££±»à¤«¤é£¸ÈÖ¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢£¹ÈÖ¡¦¥¢¥ì¥ó¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë£±ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢£·¡½£³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÀè·î£²£¶Æü¡ÊÆ±£²£·Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Î½é²ó¤Ë¤Ï£±ÈÖ¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ë½éµåÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÈïÃÆ¡££¶²óÅÓÃæ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿£¹£³µå¤òÅê¤²¡¢£µ°ÂÂÇ£´Ã¥»°¿¶¡¢£³¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡ËºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤É¤«¤·¤¤ÂÆ§¤ß¤È¤¤¤¦¤«¡£Ä¾¶á¤Î£³»î¹ç¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ»î¹ç¤Ïºî¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤â¤¢¤ë¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á£³»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£µ¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£¶²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ£³ÀïÏ¢Â³ÈïÃÆ¤Î£³ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£±£±°ÂÂÇ¡¢£±£±Ã¥»°¿¶¡¢£¶¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨£³¡¦£²£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¸ÊºÇÂ®£±£¶£µ¥¥í¤ò¸Ø¤ë¹äÏÓ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÄ¾µå¤¬ËÜÍè¤ÎµåÂ®¤Ë¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÄ¾µåÊ¿¶Ñ¤Ï£¹£¶¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£´¡¦£·¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£