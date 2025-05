韓国の人気アーティストたちが新曲をひっさげて続々とカムバックしている。春にぴったりな感性とリズムの楽曲が、多くの人たちの心をときめかせる。

人気音楽グループ「BTS」の最年長メンバーJIN(ジン)は、5月16日に新譜『Echo』をリリースする。全7曲が収録されるアルバムのタイトル曲は「Don’t Say You Love Me」。恋人との皮肉な関係を歌った楽曲だ。そのほかにも、「Nothing Without Your Love」、歌手チェ・イナが参加(フィーチャリング)する「Loser」、「Rope It」などが収められている。

MeloMance(ABYSS COMPANY/釜山日報提供)

「プレゼント」「愛みたいだ」などのヒット曲で知られる男性デュオ「MeloMance(メロマンス)」は、4月29日にアルバム『MeloMance Express』を発表。メインのタイトル曲は「ある日のサプライズ」。ほかに「大丈夫、愛してる」、「花びら」、「Blooming」、「僕たちの祝杯」、「Your Way」など、全6曲が新たに収録された。MeloManceは全曲の作詞・作曲に関わっている。

バンドのJANNABI(PEPONI MUSIC/釜山日報提供)

叙情的な歌詞で人気のバンド「JANNABI(ジャンナビ)」も、4月28日に4番目のフルアルバム『Sound of Music pt.1』をリリース。デビュー11周年を迎えたJANNABIの世界観がさらに広がったアルバムのタイトル曲は「愛という名のもとで!」。愛し合う瞬間の大切さを込めた楽曲で、ガールズグループ「aespa(エスパ)」のカリナがフィーチャリングしている。他にも「Music」「Flash」「I釻ll Die For You X3」「屋上でひとり夕焼けを見た」「すべての少年少女たち2:虹」など8曲が収録されている。

(釜山日報=ナム・ユジョン記者)