º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡¼«¸ÊºÇÂ¿98µå5²ó3¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¡ÄÍë±«ÃÙ±ä¤ÇÂè1µå¤Ï¸á¸å10»þ33Ê¬
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¡¡¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼7ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£ÅÐÈÄÃæ¤Ë7ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¼õ¤±¡¢5²ó6°ÂÂÇ3»Í»àµå4Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡Íë±«¤Î¤¿¤á¡¢»î¹ç¤Ï3»þ´Ö6Ê¬ÃÙ¤ì¤ÎÊÆÅìÉô»þ´Ö¸á¸å10»þ21Ê¬¡ÊÆ±4Æü¸áÁ°11»þ21Ê¬¡Ë¤Ë³«»Ï¡£º´¡¹ÌÚ¤¬Âè1µå¤òÅê¤¸¤¿¤Î¤ÏÆ±10»þ33Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Ï2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç5ÈÖ¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤ò¹â¤áÄ¾µå¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£Ì£Êý¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿2²ó¤Ï1»à°ìÎÝ¤«¤é8ÈÖ¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦ÍãÀþ¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç1¡½1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤«¤é¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê±ç¸î¤ò¼õ¤±Â³¤±¤¿¡£3²ó¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤Î8¹æ¥½¥í¤ÈT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¡£4²ó¤Ë¤â2»à¸å¡¢ÂçÃ«¤«¤é¤Î5Ï¢ÂÇ¤Ç4ÅÀ¤¬Æþ¤ê7¡½1¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï4²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î6ÈÖ¡¦¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤Ë±¦ÍãÀÊ¤Ø¥½¥í¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë8ÈÖ¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢9ÈÖ¡¦¥¢¥ì¥ó¤Î²¼°ÌÂÇÀþ¤ËÃ»Ä¹ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ3¼ºÅÀÌÜ¡£¤½¤ì¤Ç¤â5²ó¤Ï¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î98µå¤òÅê¤¸¤Æ7¡½3¤Î6²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ËëÅö½é¤ÏÀ©µåÆñ¤Î¤¿¤áÁá¤¤²ó¤Ç¤Î¹ßÈÄ»î¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¤«¤é¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤Åêµå²ó¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¡£Á°²óÅÐÈÄ¤ÎÆ±26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¤Ï93µå¤òÅê¤¸¡¢5²ó2/3¤ò3¼ºÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£