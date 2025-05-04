Æ£¸¶¥Ò¥í¥·¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥é¥Ü¡ÈºÇÂç¤Î¥¿¥Öー¡É¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¡Ö¹õ¤¤¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¡©
¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¤Ê¤Ë¤«¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤È¤¤ËºÇÂç¤Î¥¿¥Öー¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂÎ¤Î¿§¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬2018Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Æ£¸¶¥Ò¥í¥·¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖTHUNDERBOLT PROJECT¡Ê¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥È ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤Ç¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¤ª¤ª¤¤¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ï¡©
¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤ó¤È¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤â¹õ¤¤¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤¿
Æ£¸¶¥Ò¥í¥·¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ä»Å»ö¤Î»öÎã¤òÃê½Ð¡¢¤½¤ì¤é¤ò³Ø½ÑÅª¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë2023~24Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÖµÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢½ñÀÒ¡ØFRAGMENT UNIVERSITY Æ£¸¶¥Ò¥í¥·¤ÎÆÃ¼ì¹ÖµÁ Èó¸À¸ì¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¡Ö¹õ¤¤¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ËÇ÷¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ï2023Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÖµÁ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹
Æ£¸¶¥Ò¥í¥·¡Ê°Ê²¼Æ£¸¶¡Ë¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó½¸ÃÄ¡Ö¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È fragment design¡×¼çºË¡£À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë
³§ÀîÁÔ°ìÏº¡Ê°Ê²¼³§Àî¡Ë¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤ó¤ÊÂåÉ½¡Ê2023Ç¯»þÅÀ¤Ç¤ÏÇîÊóÆ²¥±¥È¥ë½êÂ°¡Ë
¼¯À¥Åç±Ñ²ð¡Ê°Ê²¼¼¯À¥Åç¡Ë¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¼¹¹ÔÌò°÷
ºÇÂç¤Î¥¿¥Öー¤À¤Ã¤¿ÂÎ¿§ÊÑ¹¹
³§Àî¡¡¸«´·¤ì¤¿¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¹õ¤¤»Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼¯À¥Åç¡¡½é¤á¤Îº¢¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¡¢¤¹¤°½Ð¤Æ¤¤¿°Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¸¶¡¡²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òËÍ¤é¤âÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
³§Àî¡¡¤¿¤À¡¢ÂÎ¿§ÊÑ¹¹¤ÏºÇÂç¤Î¥¿¥Öー¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¡£
¼¯À¥Åç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤Ã¤Æ¤â¤È¤â¤È¤ÎÀßÄê¤Ç¿§¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÂÎ¿§¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë»×¹Í¤¬»ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§Àî¡¡¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
¼¯À¥Åç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Áー¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¡£
³§Àî¡¡¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¡©
Æ£¸¶¡¡ËÍ¤ÏºÇÂç¤Î¥¿¥Öー¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éþ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¶»¤Ë²«¿§¤¤¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬¤¢¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¹õ¤Ç¥é¥¤¥ó¤À¤±¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÉáÄÌ¤Ë¹õ¤¤¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
³§Àî¡¡¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤¿À©Ìó¤«¤éÂç¤¤¯°ïÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ò¹¶¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò°ÊÁ°¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Æ£¸¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¶³¦Àþ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Ë¡£
³§Àî¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤Ç¼¯À¥Åç¤µ¤ó¤¬¡Ö°Å°Ç¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÎ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤Ã¤¿¡£
¼¯À¥Åç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎ¿§¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¥ëー¥ë¤òÇË¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¡¢ÂÎ¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¡Ö°Å°Ç¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¹õ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§Àî¡¡°Å°Ç¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¡©
¼¯À¥Åç¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤Î²ò¼á¤ÇÀßÄê¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤òÀâÆÀ¤·¤Æ²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÍÇË¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
³§Àî¡¡¼¯À¥Åç¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Îµö²Ä¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼¯À¥Åç¡¡Ç¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤¥ëー¥ë¤òÇË¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¹ç°Õ¤ò¤È¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£¸¶¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤À¤È¡¢ËÍ¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÈºáÉä¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÆ£¸¶¥Ò¥í¥·¤¬¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤«¡¢¡ÖÆ£¸¶¥Ò¥í¥·¤¬¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼¯À¥Åç¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸«¤Æ¤ß¤ó¤ÊÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»»ÃÊ¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
〝¿¿¤Ã¹õ¤¤¥Ô¥«¥Á¥å¥¦〞¤¬À¤³¦¤Ø
³§Àî¡¡¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÍ¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÆó¿Í¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï2018Ç¯¤Î½©¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯À¥Åç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇºà¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§Àî¡¡¥Ý¥±¥â¥óËÜÂÎ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼¯À¥Åç¡¡ÆüËÜ¤À¤±¤ÇÉ´¿ô½½Ëü¿Í¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤À¤È¿ôÉ´Ëü¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³§Àî¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï0¿Í¡£
¼¯À¥Åç¡¡0¿Í¤Ç¤¹¡£
³§Àî¡¡Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼¯À¥Åç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ËÍ¤é¤Î¥Áー¥à¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§Àî¡¡¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Ò¥í¥·¤µ¤óËÜ¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡£
¼¯À¥Åç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
³§Àî¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é¸øÌó¤É¤ª¤ê¤ËÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤Ç¤¹¤«¡©
¼¯À¥Åç¡¡¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤¬2018Ç¯¤Î6·î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö10·î¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¥Ï¥¤¥×¥Õ¥§¥¹¥È¡ÊHYPEFEST¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥§¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë½Ð¤¹¡©¡×¤È¤¹¤´¤¯¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥Î¥ê¤Ç¡£
Æ£¸¶¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£
³§Àî¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¹¤´¤¯½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤¤¤Ä¤â¡£Î®¤ì¤¬Ã±¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
Æ£¸¶¡¡¤Ï¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤«¤é³¤³°¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤À¤Ã¤¿¤é¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È¡£
³§Àî¡¡È¿¶Á¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¼¯À¥Åç¡¡¼êÁ°¤ß¤½¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Öー¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Êª¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¿¤À¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
³§Àî¡¡¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¢¨¤âÍè¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£¸¶¡¡¤Õ¤é¤Ã¤ÈÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¼¯À¥Åç¡¡¤½¤¦¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¡£ËÍ¤é¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Î¤È¤¤ËÍè¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÃÇ¤é¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥Ò¥í¥·¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤¬¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬¹õ¤¤¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈËÍ¤ËÏ¢Íí¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§Àî¡¡2017Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤â¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£
¼¯À¥Åç¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤é¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Æ£¸¶¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤â¤½¤Îº¢¡¢¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
³§Àî¡¡²¿¤È¡£
Æ£¸¶¡¡¤¢¤Ã¡¢¥«¥Ä¥¢¥²¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¼µ·¤ò¤µ¤ì¤Æ¡¢〝I am Travis.〞¤Ã¤Æ¡£ÆÍÁ³¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ÎÏÃ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£
¢¨¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¡
¥é¥Ã¥Ñー¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¡¡Æ£¸¶¤ÈÆ±¤¸¤¯¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë
FRAGMENT UNIVERSITY Æ£¸¶¥Ò¥í¥·¤ÎÆÃ¼ì¹ÖµÁ
Èó¸À¸ì¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
Æ£¸¶ ¥Ò¥í¥·
2025Ç¯2·î26ÆüÈ¯Çä
2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÍÏ»È½¡¿344¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4-08-790194-8
¥Ê¥¤¥¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ä¡ÄÀ¤³¦¤ÎÂç´ë¶È¤Ï¡¢¤Ê¤¼Æ£¸¶¥Ò¥í¥·¤òµá¤á¤ë¤Î¤«?
90Ç¯Âå¤Ë¡ÖÎ¢¸¶½É¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÃÛ¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¸¶½É¤Î¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡ー¥¶ー¤È¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿Æ£¸¶¥Ò¥í¥·¡£»á¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¥¹¥È¥êー¥È¡É¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë°ÕÌ£¤¬ÄêµÁÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¡È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡É¤ä¡ÈÊÌÃí¡É¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»á¤Îºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ò¥Ã¥È¤ä¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¤ÏÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëÃÎÀ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Îºî¤êÊý¤ä°é¤ÆÊý¡¢¿ÍÌ®¤ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Æ£¸¶¥Ò¥í¥·¤Î»Å»ö¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤â°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¡È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡É¤¬²ðºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤Î¤â¤È¡¢Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ä¿ô¡¹¤Î»Å»ö¤Î»öÎã¤òÃê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò³Ø½ÑÅª¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿²Í¶õ¤ÎÂç³Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆ£¸¶¥Ò¥í¥·¤ÎÆÃ¼ì¹ÖµÁ¡¡Èó¸À¸ì¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìºý¤Î¹ÖµÁÏ¿¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
DAY1 Ê¸²½¿ÍÎà³Ø -Í·³Ø»Ë-
DAY2 ¼Ò²ñ³Ø -¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ-
DAY3 ¾ðÊó³Ø -¸òÍ§¸¦µæ-
DAY4 ·Ð±Ä³Ø -¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÍýÏÀ-
DAY5 ·úÃÛ³Ø -¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÏÀ-
DAY6 ¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£ -¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥Òー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó-
DAY7 ¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£ -¥Ê¥¤¥-
DAY8 ºÇ½ª¹ÖµÁ