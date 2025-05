¡Östart over¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Äü¤á¤º¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ...¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

果たして、正解は?

正解は「やり直す」でした!

「start over」は「もう一度はじめに戻る」という意味をもつ英熟語です。

「over」という副詞には「2度目に、もう一度」と言う意味があります。

「Don't give up! you can start over!」

(諦めらめないで!君ならもう一度やり直せるよ!)

あなたはわかりましたか?

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう!

※解答は複数ある場合があります。