2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀä¹¥Ä´¤Î¥µ¥Í¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬3Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹ÂÇ¿Ç¤Ø
¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬¥É¥¤¥ÄÂåÉ½FW¥ì¥í¥¤¡¦¥µ¥Í(29)¤ËÂÐ¤·¡¢2028Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë·ÀÌó±äÄ¹¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¥É¥¤¥Ä¡Ø¥¥Ã¥«¡¼¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¥µ¥Í¡£Åö½é¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç8¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬·ÀÌó±äÄ¹¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ëÊý¸þ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥Ð¡¼¥ë»á¤Ï3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè32Àá¡¢RB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥ÒÀïÁ°¤Ë¥µ¥Í¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
Ž¢²æ¡¹¤Ï¶¨µÄÃæ¤À¡£¤Þ¤À¥µ¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·úÀßÅª¤ÇÎÉ¤¤¶¨µÄ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëŽ£
Â¿¾¯¤ÎÇ¯Êð¸º³Û¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1·î¤Ë29ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Í¤È¤·¤Æ¤â3Ç¯·ÀÌó¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óºßÀÒ5Ç¯¤È¤Ê¤ë¥µ¥Í¤À¤¬¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
º£µ¨½ªÎ»¸å¤Ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¥µ¥Í¡£Åö½é¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç8¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤¬·ÀÌó±äÄ¹¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ëÊý¸þ¤Î¤è¤¦¤À¡£
Ž¢²æ¡¹¤Ï¶¨µÄÃæ¤À¡£¤Þ¤À¥µ¥¤¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·úÀßÅª¤ÇÎÉ¤¤¶¨µÄ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëŽ£
Â¿¾¯¤ÎÇ¯Êð¸º³Û¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1·î¤Ë29ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Í¤È¤·¤Æ¤â3Ç¯·ÀÌó¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óºßÀÒ5Ç¯¤È¤Ê¤ë¥µ¥Í¤À¤¬¡¢Íèµ¨°Ê¹ß¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é