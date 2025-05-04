¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬Â³Åê¤òË¾¤ó¤À»Ø´ø´±¤Î¾×·âÂàÇ¤¤Çµî½¢¤Ë¤âÊÑ²½¤«¡£¥½¥·¥¨¥ÀÈÖµ¼Ô¤ÏÂàÃÄ¤ò·üÇ°¡Ö¾Íè¤òºÆ¹Í¤¹¤ë²ÄÇ½À¡×¡ÖÅ¸Ë¾¤Ï·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡ÖÈà¤¬¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î´ÆÆÄ¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À°ì¤Ä³Î¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂç¤¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¥¤¥Þ¥Î¥ë¡Ê¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¡Ë¤¬·ÀÌó±äÄ¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¸ò¾Ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÀÌó½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤Ù¤¤À¡×
¡¡¥¿¥±¡¦¥¯¥Ü¡Êµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ë¤¬¡¢Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Îµî½¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯£²·î¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤«Í½´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î»Ø´ø´±¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£24Æü¤ÎÀµ¸á¤´¤í¡¢Áª¼êÁ´°÷¤ò½¸¤á¤Æ¤½¤Î»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤ÏÇúÃÆ¤¬Íî¤Á¤¿¤è¤¦¤Ê¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥±¤¬¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£³Î¤«¤Ë¤³¤³¿ô»î¹ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¡¢·èÄêÅª¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà¤Ï¾ï¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤â¡¢Äü¤á¤º¤ËÀï¤¤Â³¤±¤ë¿Í°ìÇÜ¤Î¶¥Áè¿´¤ò¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡¿ô»ú¤¬¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤¬³ÍÆÀ¤ò¿Ê¸À¤·¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»Ø´ø´±¤ÎÂàÇ¤¤¬¡¢¥¿¥±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£²Æ¡¢¾Íè¤òºÆ¹Í¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¿¥±¤ËÆ´¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤ÏÊÑ²½¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Å¸Ë¾¤Ï·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥é¥ÙSD¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤âµî¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ì¥È¥¹¤ÏB¥Á¡¼¥à»Ø´ø´±¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤òÆâÉô¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡´ü´ÆÆÄÌäÂê¤ÎÁá´ü²ò·è¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é°ÎÂç¤ÊÁ°Ç¤¼Ô¤È²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤³¤È²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡¤¿¤À¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤Î¸ùÀÓ¤¬·è¤·¤Æ¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥óÀµÇ°¾ì¤ÇºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤Î¼ºÂ®¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤ÏÈà¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥¦¥§¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ß³ÊÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ê²¼¤Ë£°¡Ý£±¤Ç¶þ¤·¤¿¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ï¤Ò¤É¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥±¤â¤Þ¤¿ÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£ÂÐÖµ¤¹¤ëÁê¼ê¤Î±¦SB¡¢¥Þ¥Ì¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¹¶·âÎÏ¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¾å¼ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬¸ü¤¤¼éÈ÷ÌÖ¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢60Ê¬¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¼ý¤á¤Æº¸Â¤Ç¥Ë¥¢¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Í£°ì¤Î¸«¤»¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤í£µ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¿Í»ö¤ò½ä¤ëÊóÆ»¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Ï¤¿¤À¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤º¡¢Á°¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤³¤½¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥¿¥±¤¬¤½¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¸å¤ÎÈà¤Î¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤À¸å¡¢»ä¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤¬¹ñÌ±¤ËÈ¯¤·¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤¬¼«Ê¬¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥±¤Ï¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»Ø´ø´±¤¬£¶¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÃÖ¤ÅÚ»º¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òµî¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤¬Ë¾¤à¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¥ß¥±¥ë¡¦¥ì¥«¥ë¥Ç¡Ê¥Î¥Æ¥£¥·¥¢¥¹¡¦¥Ç¡¦¥®¥×¥¹¥³¥¢¡Ë
ËÝÌõ¡ü²¼Â¼Àµ¹¬
¡¡¥¿¥±¡¦¥¯¥Ü¡Êµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ë¤¬¡¢Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤Îµî½¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯£²·î¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤«¤éÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤«Í½´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æ¯¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¿¥±¤¬¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£³Î¤«¤Ë¤³¤³¿ô»î¹ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¡¢·èÄêÅª¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà¤Ï¾ï¤ËÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤â¡¢Äü¤á¤º¤ËÀï¤¤Â³¤±¤ë¿Í°ìÇÜ¤Î¶¥Áè¿´¤ò¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢Ê¿°¦Íü¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¿ÍºÊ¤¿¤Á¡É
¡¡¿ô»ú¤¬¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤¬³ÍÆÀ¤ò¿Ê¸À¤·¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¹¶·â¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î»Ø´ø´±¤ÎÂàÇ¤¤¬¡¢¥¿¥±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£²Æ¡¢¾Íè¤òºÆ¹Í¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤È¤ê¤ï¤±¥¿¥±¤ËÆ´¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£¥½¥·¥¨¥À¤Ë¤ÏÊÑ²½¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Å¸Ë¾¤Ï·è¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥é¥ÙSD¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤âµî¤ë¡£¿·¤¿¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ì¥È¥¹¤ÏB¥Á¡¼¥à»Ø´ø´±¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤òÆâÉô¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡´ü´ÆÆÄÌäÂê¤ÎÁá´ü²ò·è¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é°ÎÂç¤ÊÁ°Ç¤¼Ô¤È²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤ÆÈæ³Ó¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤³¤È²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡¤¿¤À¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤Î¸ùÀÓ¤¬·è¤·¤Æ¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥óÀµÇ°¾ì¤ÇºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¤Î¼ºÂ®¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤ÏÈà¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¥¢¥¦¥§¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ß³ÊÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ê²¼¤Ë£°¡Ý£±¤Ç¶þ¤·¤¿¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤Ï¤Ò¤É¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥±¤â¤Þ¤¿ÄãÄ´¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£ÂÐÖµ¤¹¤ëÁê¼ê¤Î±¦SB¡¢¥Þ¥Ì¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï¹¶·âÎÏ¤¬Çä¤ê¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Ï¤ªÀ¤¼¤Ë¤â¾å¼ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£³Î¤«¤Ë¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¬¸ü¤¤¼éÈ÷ÌÖ¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢60Ê¬¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥´¥á¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¼ý¤á¤Æº¸Â¤Ç¥Ë¥¢¤òÁÀ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Í£°ì¤Î¸«¤»¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤í£µ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¿Í»ö¤ò½ä¤ëÊóÆ»¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÄÀÀÅ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Ï¤¿¤À¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤é¤º¡¢Á°¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤³¤½¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥¿¥±¤¬¤½¤Î£±¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¸å¤ÎÈà¤Î¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ó¤À¸å¡¢»ä¤Ï¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¤¬¹ñÌ±¤ËÈ¯¤·¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤¬¼«Ê¬¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥±¤Ï¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»Ø´ø´±¤¬£¶¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Î²¤½£¥«¥Ã¥×Àï½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤òÃÖ¤ÅÚ»º¤Ë¥¯¥é¥Ö¤òµî¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤¬Ë¾¤à¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¥ß¥±¥ë¡¦¥ì¥«¥ë¥Ç¡Ê¥Î¥Æ¥£¥·¥¢¥¹¡¦¥Ç¡¦¥®¥×¥¹¥³¥¢¡Ë
ËÝÌõ¡ü²¼Â¼Àµ¹¬