¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÀèÈ¯Åê¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡Á°ÆüÀèÈ¯¤Î±üÀî¶³¿¤òËõ¾Ã¡õ4ÆüÀèÈ¯¤ÎÀÐÀî²íµ¬¤òÅÐÏ¿¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Ï2²óÅÓÃæ¤Ç6¼ºÅÀ¡Ä¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ê¤ë¤«
ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤Ï4Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¡¢Á°ÆüÀèÈ¯¤·¤¿±üÀî¶³¿Åê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Îºå¿ÀÀï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ëÀÐÀîÅê¼ê¡£Á°²óÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿23Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï½é²ó¤«¤é3Ï¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¼ºÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢2²ó¤Ë¤âÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â1¥¢¥¦¥È¤â¼è¤ì¤º¹ßÈÄ¤È²ù¤·¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À®ÀÓ¤âËÉ¸æÎ¨10.50¤È°²½¡£º£²ó¤Ï¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¹¥Åê¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£°ìÊýËõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Çº£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿±üÀîÅê¼ê¡£6²óÅÓÃæ¤Ç109µå¤òÅê¤²7¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤â¡¢ºå¿ÀÂÇÀï¤Ë10°ÂÂÇ¡¦6ÆÀÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£