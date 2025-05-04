¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÁíÁªµó¡¡Í¿ÅÞ¤Î°µ¾¡¤¬³Î¼Â¡¡·ú¹ñ°ÊÍè¤Î°ìÅÞ»ÙÇÛ¤ò°Ý»ý¤Ø
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁíÁªµó¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤Î°µ¾¡¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡¢·ú¹ñ°ÊÍè¤Î°ìÅÞ»ÙÇÛ¤¬Â³¤¯·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç3Æü¡¢ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥©¥ó¼óÁêÎ¨¤¤¤ëÍ¿ÅÞ¤Î¡Ö¿ÍÌ±¹ÔÆ°ÅÞ¡×¤¬97µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á87µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°µ¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï1965Ç¯¤Î·ú¹ñ°ÊÍè¡¢¡Ö¿ÍÌ±¹ÔÆ°ÅÞ¡×¤Î°ìÅÞ»ÙÇÛ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¾¡Íø±éÀâ¤Ç¥¦¥©¥ó¼óÁê¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê¤ËÊó¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÆâ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤ä¡¢¡È¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡É¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÌ±¤¬À¯¼£¤ä·ÐºÑ¤Î°ÂÄê¤òË¾¤ó¤À·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£