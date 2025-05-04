¡Ú2025Ç¯4·î¡¦¿·´©¡õ¤ª¤¹¤¹¤á³¨ËÜ¡Û»ùÆ¸½ñ¡¢¿Þ´Õ¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¼ÂÍÑ½ñ
¥Ø゚¥ó¥゙¥ó¤Î¥È¥Ò゙¥ª
¡¡¿·³Ø´ü¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤³¤¦´ê¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤½¤í¤½¤íÊ¸»ú¤ÎÂ¿¤¤ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ä¡×¡£
¡¡ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÆÉ½ñÎ¥¤ì¡×¡£¤Ç¤â¤Õ¤È²æ¤¬¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ¸å¤ËÄ¹ÊÔ¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤À¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤Âç¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤À¤±¡ÖËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡2025Ç¯½Õ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î»ùÆ¸½ñ¤È¿Þ´Õ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤Ï¿Æ»Ò¤ÇÆÉ½ñÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ö¡£Æî¶Ë¤Ë½»¤à¡Ø¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥È¥Ó¥ª¡Ù¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÂçËÁ¸±
¢£¥Ú¥ó¥®¥ó¤Î¥È¥Ó¥ª
Ãø¡§ÀÆÆ£ ÎÑ ¤¦¤¤Þ¤ë
³¨¡§¤¦¤¤Þ¤ë ÖÖ ¤Þ¤¤¤³
½ÐÈÇ¼Ò¡§ ÐóÀ®¼Ò
½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤ÎÆâÍÆ¾Ò²ð
¡Ö¤³¤ï¤¤¤Ê¤¢¡£¤Ç¤â¡¢¤Ü¤¯¤Ï¡¢¤¤¤¯¤ó¤À¡×
¥È¥Ó¥ª¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢
Èô¹Ôµ¡¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÎ¹¤Ë¤Ç¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤È¤É¤¤¤¿£±ÄÌ¤Î¤Æ¤¬¤ß¡£
¡¼¡¼¤Ê¤ó¤¤ç¤¯¤Î¡¡¥Ú¥ó¥®¥ó¤µ¤Þ¤Ø¡¡¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â
¤½¤ÎÁ÷¤ê¼ç¡¢ËÌ¶Ë¤Ë¤¹¤à¥·¥í¥¯¥Þ¤Î¥Ý¡¼¥é¤µ¤ó¤Ë
²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢¶õ¹Á¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç¡¢
¥È¥Ó¥ª¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤Ö¤¸¥Ý¡¼¥é¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Êª¸ì¤òÆÉ¤à¤¿¤Î¤·¤µ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡¢
ÀÆÆ£ÎÑ¡¦¤¦¤¤Þ¤ë¶¦ºî¤Ë¤è¤ë¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÍÄÇ¯Æ¸ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¢£NHK E¥Æ¥ì¤Ç¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥ê¡¼¡×¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡ØÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡Ù¤ò»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à
¢£ÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó
Ãø¡§L¡¥M¡¥¥â¥ó¥´¥á¥ê ¾¾ËÜ ÐÒ»Ò
³¨¡§¤Á¤Ð ¤«¤ª¤ê
½ÐÈÇ¼Ò¡§ À¤³¦Ê¸²½¼Ò
½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤ÎÆâÍÆ¾Ò²ð
¿Æ¤Î¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥ê¡¼11ºÐ¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥²¥¤¥Ö¥ë¥º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
½éÏ·¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¤È¥Þ¥ê¥é¤Ë°ú¤¤È¤é¤ì¡¢¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹Æü¡¹¡Ä¡Ä
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Èþ¤·¤¤¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥ÉÅç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢
¥¢¥ó¤ÎÀ®Ä¹¡¢²ÈÂ²¤Î°¦¡¢Í§¾ð¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤òÉÁ¤¯¡¢±Ê±ó¤ÎÌ¾ºî
Ê¸¾Ï¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÁ´Ê¸Ìõ¡ØÀÖÌÓ¤Î¥¢¥ó¡Ù¤ÎËÝÌõ¼Ô¡¦¾¾ËÜÐÒ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë´¶Æ°¤Î½ñ¤²¼¤í¤·
³¨¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥ÉÅç¤Î¼èºà¤ò¤·¤Æ¹½À®¤·¤¿¤Á¤Ð¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤¤¥«¥é¡¼¿åºÌ²è40ÅÀ°Ê¾å¡¢²Ä°¦¤¤Àþ²è11ÅÀ¤ò¼ýºÜ
¿´²¹¤Þ¤ëÊª¸ì¤È¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤³¨¤Ç³Ú¤·¤à¡¢Ì´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¢¥ó¤ÎÀ¤³¦
¾®³ØÀ¸Äã³ØÇ¯°Ê¾å¤Î´Á»ú¤Ë¥ë¥Ó¤Ä¤
Âç¿Í¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ
¢£ÆÉ½ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾¯½÷¥¤¥§¥Ë¡¼¡£¿åÂ²´Û¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥µ¥á¤Ë¤·¤¿ÁêÃÌ»ö¤È¤Ï¡Ä¡©¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤Á´¤Æ¤Î¿Í¤ØÂ£¤ë¡Ø¥µ¥á¤Î¥¤¥§¥Ë¡¼¡Ù
¢£¥µ¥á¤Î¥¤¥§¥Ë¡¼
Ãø¡§¥ê¡¼¥µ¡¦¥ë¥ó¥É¥Þ¥ë¥¯
³¨¡§¥·¥ã¥ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¥é¥á¥ë
Ìõ¡§¤è¤³¤Î ¤Ê¤Ê
½ÐÈÇ¼Ò¡§ ´äÇÈ½ñÅ¹
½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤ÎÆâÍÆ¾Ò²ð
¾®2¤Î¥¤¥§¥Ë¡¼¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤¬Âç¹¥¤¤ÇÂçÀ¼¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¤¤é¤¤¡£¶µ¼¼¤Ç¤â¥µ¥á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¤´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀèÀ¸¤â¤ß¤ó¤Ê¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢¿åÂ²´Û¡Ò³¤¤ÎÀ¤³¦¡Ó¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¥¤¥§¥Ë¡¼¤Ï¥µ¥á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Çº¤ß¤òÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ä´¶À¤ò¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ËÉÁ¤¤¤¿¡¢¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Û¥ë¥²¥·¥ç¥ó¾Þ¼õ¾Þºî¡£
¢£¼÷»Ê¹¥¤¤µ¤óÉ¬ÆÉ¡ª¡¡¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¤È¶²Îµ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¤â¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¤»¤¤¤Ö¤Ä¿Þ´Õ ¥¹¥·¥Ë¥®¥ê¥¹¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª
¢£¤ª¤¤¤·¤¤¤»¤¤¤Ö¤Ä¿Þ´Õ ¥¹¥·¥Ë¥®¥ê¥¹
ºî¡¦³¨¡§¥¯¥Þ¥³¥í ¤ª¤¬¤¿ ¤¿¤¯¤Þ
½ÐÈÇ¼Ò¡§ PHP¸¦µæ½ê
½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤ÎÆâÍÆ¾Ò²ð
¤ª¤¹¤·¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¶²Îµ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ææ¤À¤é¤±¤Î¤¤¤¤â¤Î¡Ö¥¹¥·¥Ë¥®¥ê¥¹¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡ª
¡Ö¥¹¥·¥Ë¥®¥ê¥¹¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡©¡¡¥¹¥·¥Ë¥®¥ê¥¹¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¤¹¤ß¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡ü¥µ¡¼¥â¥ó¥Ë¥®¥ê¥¹¡Ä¡Ä¥Ë¥®¥ê¥¹¤Î¤ª¤¦¤µ¤Þ
¡ü¥Þ¥°¥í¥Ë¥®¥ê¥¹¡Ä¡ÄÁö¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¬¤¤
¡ü¥¨¥Ó¥Ë¥®¥ê¥¹¡Ä¡Ä¤«¤¿¤¤¥«¥é¤ò¤â¤Ä
¡ü¥°¥ó¥«¥ó¥¤¥¯¥é¥¹¡Ä¡Ä¤¤é¤¤éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡ü¥«¥Ã¥Ñ¥Þ¥¥Ç¥¹¡Ä¡Ä¤à¤ì¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ü¥«¥Ë¥®¥ê¥¹¡Ä¡ÄÂç¤¤ÊÂÎ¤¬¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¤æ¤¦¤¬
¤½¤Î¤Û¤«50¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥·¥Ë¥®¥ê¥¹¤ò¿Þ´ÕÉ÷¤Ë¾Ò²ð¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¤É¤ì¤«¤Ê¡©
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¼þ¤ê¤Ë¤â¡Ö¥¹¥·¥Ë¥®¥ê¥¹¡×¤¬¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä!?
¢£¤ª¤â¤·¤í¿Þ´Õ¹¥¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯¤Ð¤±¤Ð¤±¤¯¤ë¤Þ¤º¤«¤ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤±¤ÎÀ¤³¦¤ÎÁ´29¼Ö¤¬Âç½¸·ë
¢£¤Ï¤¿¤é¤¯¤Ð¤±¤Ð¤±¤¯¤ë¤Þ¤º¤«¤ó
ºî¡§¤ª¤¶¤ï ¤è¤·¤Ò¤µ
½ÐÈÇ¼Ò¡§ ´äºê½ñÅ¹
½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¤ÎÆâÍÆ¾Ò²ð
»Ë¾å½é¡ª¡Ê¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡Ë¤ª¤Ð¤±¤ÎÀ¤³¦¤Î¤Ï¤¿¤é¤¯¤¯¤ë¤Þ¤¬Âç½¸¹ç¡£¥Í¥³¥È¥é¡¢¥É¡¼¥í¥É¥í¡¼¥À¡¼¡¢¥Ö¥¿¥ó¥¯¥í¡¼¥ê¡¼¡¢¥¿¥Ì¥·¡¼¡Ä¤³¤ì°ìºý¤Ç´°Á´ÌÖÍå¡£Á´29¼ï¼ýÏ¿¤ÎÂç¿Þ´Õ¡ª
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
ËÜµ»ö¤Ï¡Ö³¨ËÜ¥Ê¥Ó¡×¤«¤éÅ¾ºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹