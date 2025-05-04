¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î8¹æ¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¡¡½é¾¡ÍøÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò±ç¸î
¢¡ 3»þ´ÖÃÙ±ä¤òÊª¤È¤â¤»¤º¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö3Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç3»î¹ç¤Ö¤ê¤Î8¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ÀèÈ¯¤Ï2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¥·¥å¥¦¥§¥ì¥ó¥Ð¥Ã¥¯¡£°Å·¸õ¤Ë¤è¤êÍ½Äê¤«¤é3»þ´ÖÃÙ¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢ÃæÁ°°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯2ÈÖ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î°ì¥´¥í¤ÇÆóÎÝÉõ»¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1ÂÐ1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿3²óÉ½¡¢ºÆ¤ÓÀèÆ¬¤È¤·¤ÆÂè2ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Î½éµå¥«¡¼¥Ö¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢Ãæ±Û¤¨¤Î8¹æ¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¡£Èôµ÷Î¥415¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó126¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢ÂÇµå³ÑÅÙ35ÅÙ¤ÎÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¡¢MLB½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò±ç¸î¤·¤¿¡£