¸¤¤¬´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡ØË«¤á¸ÀÍÕ¡Ù4Áª¡¡°¦¸¤¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ëÅÁ¤¨Êý¤È¤Ï¡©
¸¤¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÂç»ö¡ª
³§¤µ¤ó¤Ï°¦¸¤¤òÆü¾ïÅª¤ËË«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£·Ý¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤¤äÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤ä²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤Ê¤É¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸¤¤òË«¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸¤¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ä¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖË«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡ª´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Æü¡¹¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¹¬Ê¡ÅÙ¤ËÄ¾·ë¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿»ô¤¤¼ç¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤¬¹¬Ê¡¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸¤¤¬´ò¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊË«¤á¸ÀÍÕ¤äË«¤áÊý¤Î¥³¥Ä¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¸¤¤¬´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡ØË«¤á¸ÀÍÕ¡Ù4Áª
¸¤¤¬´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëË«¤á¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤è¤¯»È¤ï¤ì¡¢¾°³î¤Ä¸¤¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
1.¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×
¸¤¤òË«¤á¤ë¤È¤¡¢¡Ö¤¤¤¤»Ò¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤¤¤¤»Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤¿3Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ý¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤¿¤È¤¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¸¤¼«¿È¤¬¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤ÈÃ£À®´¶¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×
º£¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤ä¡¢°¦¸¤¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤À¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¶Ã¤¤È¾Î»¿¤ò´Þ¤à¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶Ã¤¤È¾Î»¿¡Ê´î¤Ó¡Ë¤ò´Þ¤à¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸¤¤Ï¡Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖË«¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤¦Ë«¤á¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ²¿¤«¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë°¦¸¤¤òË«¤á¤¿¤¤»þ¤Ë³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ä¤³¤Á¤é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢°ì½ï¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÀÑ¶ËÅª¤Ë¤³¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4.¡Ö°Î¤¤¡ª¡×
ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿»þ¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿»þ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥À¥á¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¼¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿»þ¤Ê¤É¡¢¡Ö°Î¤¤¤Í¡×¡Ö°Î¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤â3Ê¸»ú¤Ê¤Î¤ÇÊ¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¸¤¼«¿È¤â¡Ö²¿¤«¤¬¤Ç¤¤¿¡×¡Ö²¿¤«¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤È¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ëË«¤áÊý¤Î¥³¥Ä
Ë«¤á¤ë¤³¤È¤Ç°¦¸¤¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤¿¤ê¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ë«¤á¤ëºÝ¡¢°¦¸¤¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËË«¤á¤ë Ë«¤á¤ë¤È¤¤Ï¤¤Á¤ó¤È¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ë ¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¾¯¤·¹â¤á¤ÎÀ¼¤È¾Ð´é¤ÇË«¤á¤ë 3～5Ê¸»ú¤ÎÃ»¤¤Ã±¸ì¤ÇÀ¼¤«¤±¤¹¤ë Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é´é¤Þ¤ï¤ê¤äÂÎ¤òÉï¤Ç¤ë
°Ê¾å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆË«¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤ËË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤è¤ê¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£¸¤¤¬´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëË«¤á¸ÀÍÕ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÃ»¤¯´Ê·é¤Ç¸¤¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ëè²óÆ±¤¸Ë«¤á¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£