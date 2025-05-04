Ý¯ºä46¡¢»Í´üÀ¸ ÌÜ¹õÍÛ¿§¡õÀõ°æÎøÇµÌ¤¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤È¼ê½ñ¤¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¸ø³«
¡¡Ý¯ºä46¤¬¡¢»Í´üÀ¸¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤È¼ê½ñ¤¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ÎÂè3ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§ÇµÌÚºä46¡¦Ý¯ºä46¡¦Æü¸þºä46¤Î°áÁõ¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡¡TEN10ÂåÉ½ »ÔÌîÂôÍ´Âç¤¬¸ì¤ë¡ÈÆæ¤ò»Ä¤¹¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¡Ë
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¹õÍÛ¿§¡¢Àõ°æÎøÇµÌ¤¡£5·î1Æü¤«¤é5ÆüÏ¢Â³¤ÇËèÆüÀµ¸á¤ËÝ¯ºä46»Í´üÀ¸¤ªÈäÏªÌÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Vlog¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦É½¾ð¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Î¼ê½ñ¤¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢À¸Ç¯·îÆü¤äÄ¹½ê¡¢Ã»½ê¤Ê¤É¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤ä¡¢¹¥¤¤ÊÝ¯ºä46¤Î³Ú¶Ê¡¢MV¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢6·î12Æü¤Ë¤ÏÍÌÀ¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ»Í´üÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡¢¡ØÝ¯ºä46»Í´üÀ¸¡ÖFirst Showcase¡×¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë