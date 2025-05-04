°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤¿¡Ä¡© »³ËÜÍ³¿¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ¸÷·Ê¡É¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤w¡×¡Ö¾Ã¤¨¤¿¡©¡× ¥è¡¼¥è¡¼¥«¡¼¥Ö¤Ë¡È¥Þ¥ó¿¶¤ê»°¿¶¡É¢ª¥Ð¥Ã¥È¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹1¡Ý2¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê5·î2Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö5·î2Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÍ³¿¤ÎÅêµåÄ¾¸å¤Ë¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ¸÷·Ê¡É
5·î2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î3Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤ÎÅêµå¤Ë¹ë²÷¤Ê»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿Áê¼êÂÇ¼Ô¤¬¡¢Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
0-0¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Î2²óÎ¢¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿6ÈÖ¥ª¥¸¡¼¡¦¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ»³ËÜ¤Ï¡¢Äã¤áÃæ¿´¤Ë»¶¤é¤¹Åêµå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È3-0¤È¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÂ®µå¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤òÀ°¤¨¡¢3-2¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¾¡Éé¤Î6µåÌÜ¡¢»³ËÜ¤¬Åê¤¸¤¿¤Î¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¶Ê¤¬¤êÍî¤Á¤ë´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¡£¤³¤ì¤ò¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶õ¿¶¤ê¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎºÝ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¼ê¤«¤é¤¹¤êÈ´¤±¡¢°ìÎÝÂ¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¡£¤¹¤ë¤È¥¢¥ë¥Ó¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬¼ê¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤Ê¤êÁá¡¹¤ÈÂÇÀÊ¤òÎ¥¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¤ÎÅê¤¸¤¿¥«¡¼¥Ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÂÇ¼Ô¤â¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÀª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¡É¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤Ï¡Ö´í¤Ã¡ª¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¡Ö¾Ã¤¨¤¿¡©¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤w¡×¡Ö»°¿¶¥Ð¥Ã¥ÈÅê¤²w¡×¡ÖÈùÌ¯¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»³ËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¥Ð¥Ã¥È¤¬Èô¤Ö¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤¬¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÀÞ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤¬»³ËÜ¤Ë¸þ¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ»³ËÜ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢¼«Ê¬ËÜÍè¤ÎÂÇ·â¤òÉõ¤¸¤é¤ì¡¢¤Ê¤Ë¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡ÈÌñ²ð¤Êµå¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë