ÆüËÜ¤Ç¥³¥á¤¬¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¡×¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥³¥áÅ¥ËÀ¤â¡áÃæ¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ä
2025Ç¯5·î1Æü¡¢ËèÆü·ÐºÑ¿·Ê¹¤Ï¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤Ç¥³¥á¤¬¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¥³¥á¤òÅð¤à»ö·ï¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼çÍ×¤Ê¥³¥á»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¤ÈÀéÍÕ¸©¤Ç¥³¥á¤ÎÅðÆñ»ö·ï¤¬·×12·ïÈ¯À¸¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2.5¥È¥ó¤Î¥³¥á¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¾Ò²ð¡£Ãæ¤Ç¤â°ñ¾ë¸©ÃÞÀ¾»Ô¤Ç¤Ï1ÅÙ¤ËºÇÂç420¥¥í¤Î¥³¥á¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¿·³ã¸©¤äÀÄ¿¹¸©¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀàÅð»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÇÀ²È¤ËÂÐ¤·¤ÆËÉÈÈÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º´²ì¸©¤ä·§ËÜ¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ï¶á¤´¤í¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö»Ô²Á¤ÎÈ¾³Û¤Ç¥³¥á¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡×¤Èµõµ¶¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¶âÁ¬¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ¤òÁ÷¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º¾µ½»ö°Æ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏºòÇ¯²Æ°Ê¹ß¤Ë¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢3·îËö¤Ë¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈ÷ÃßÊÆ¤òÊü½Ð¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¾Ò²ð¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿4·î28Æü¤Î¥³¥á5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬4220±ß¤È¤Ê¤ê¡¢16½µÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Ï¡¢¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤¬38¡ó¤ÎÆüËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ100¡ó¼«µë²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¥³¥á¤¬º£¤ä¡Ö¤¼¤¤¤¿¤¯ÉÊ¡×¤ËÊÑËÆ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Î¥³¥á²Á³Ê¾å¾º¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥³¥á¤ò¹ñÆâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤¿¤È¾Ò²ð¡£Àè·îËö¤Ë¤ÏÂç·¿Ï¢µÙ¤òÁ°¤Ë¡¢¶õ¹Á¤Î¸¡±Ö¥»¥ó¥¿¡¼Ã´Åö¼Ô¤¬¡ÖÀºÊÆ¤È»ý¤Á¹þ¤à¤Ë¤Ï½ÐÈ¯¹ñ¤Ç¤Î»öÁ°µö²Ä¤È¡¢Æþ¹ñ»þ¤Î¸¡±Ö¸¡ºº¤¬É¬Í×¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¤ï¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬¥é¥¤¥¹¿©¤ÙÊüÂê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤¬¹ñ¤Ï¶¯¤¤¡×¡Ö¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ²È¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¿©ÎÁ¶¡µë¤Î°ÂÄêÀ¤¬¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÂ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¼Ò²ñ¤Ëº®Íð¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¥â¥é¥ë¤¬¹â¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¤Æ¤Ã¤¤êÂ¾¿Í¤Î¥³¥á¤òÅð¤à¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë