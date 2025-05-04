¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¥Ð¥º¡¼¥«¤ÎÀª¤¤¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡×
ÇÐÍ¥¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥á¥³¥ß¡¢±Ç²è¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡ÖÂçºå¥³¥ß¥³¥ó2025¡×¤Ç¡¢Netflix¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡ÖONE PIECE¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¥í¥í¥Î¥¢¡¦¥¾¥í¤ò±é¤¸¤¿¿·ÅÄ¤Ï¡¢¥Ê¥ßÌò¤Î¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥é¥Ã¥É¤ÈÅÐÃÅ¡£¼Â¼ÌÈÇ¤Î¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÂ¸ºß¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤º¡¢º²¤ò±ÇÁü¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¿¿·õÍ¤¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£·ë¹½Æñ¤·¤¤¡×¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Î»×¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ê·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ËÍ¤ÎÌò¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Ã¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¥Ð¥º¡¼¥«¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥óÆþ¤êT¥·¥ã¥Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£T¥·¥ã¥Ä¤òµÒÀÊ¤Î±ü¤Þ¤ÇÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ð¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È°ÒÎÏ¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£