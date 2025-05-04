¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¾ðÊóÁí¶É¡Ö¹õ³¤¤Ç¥ß¥µ¥¤¥ëÅëºÜ¤Î¿å¾å¥É¥í¡¼¥ó¤¬¥í¥·¥¢·³¤ÎÀïÆ®µ¡·âÄÆ¡×¡ÖÀ¤³¦½é¡×¤È¼çÄ¥
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñËÉ¾Ê¾ðÊóÁí¶É¤Ï¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¿å¾å¥É¥í¡¼¥ó¤¬¹õ³¤¤Ç¥í¥·¥¢·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤ò·âÄÆ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñËÉ¾Ê¾ðÊóÁí¶É¤Ï3Æü¡¢¿å¾å¥É¥í¡¼¥ó¡Ö¥Þ¥°¥é¡×¤«¤é¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤ÎÀïÆ®µ¡Su-30¤ò·âÄÆ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿å¾å¥É¥í¡¼¥ó¤¬ÀïÆ®µ¡¤ò·âÄÆ¤¹¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¶·â¤Ï¡¢¥í¥·¥¢ÆîÉô¡¦¹õ³¤±è´ß¤Î¥Î¥Ü¥í¥·¡¼¥¹¥¯¹Á¤Î¶á³¤¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Î¥Ü¥í¥·¡¼¥¹¥¯¹Á¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥·¥¢·³¤¬¹õ³¤´ÏÂâ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎºîÀï¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊÝ°Â¶É¤ä·³¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ðÊóÁí¶É¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤Ë¤Ï¿å¾å¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼2µ¡¤ò·âÄÆ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Í¥¸,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ë¡Í×,
Åìµþ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ÇÛÀþ