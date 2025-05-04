¡ÚMay the 4th¡Û¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ó¥å¡¼
¡¡5·î4Æü¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤ÎÆü¡×¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney¡Ü¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç±é¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ó¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£²¡¢ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É£´¡Ë¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë¤ÎÄ¾Á°¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ï¤ËÍ×¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Î¡ãÈ¿Íð·³¡äÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¡¼¥ë¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡¢¡Ö¶§°¤Ê¶ä²ÏÄë¹ñ¤Î»ÙÇÛ¤ËÈ¿Íð·³¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¤«¤é´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±Äë¹ñ¤ËÂÐ¤·½é¤á¤Æ¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡×¡Ö¤½¤ÎÀïÆ®¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢È¿Íð·³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤ÏÄë¹ñ·³¤Îµæ¶ËÊ¼´ï¤ÎÀß·×¿Þ¤òÅð¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡×¤·¤¿ÉôÊ¬¤òÉÁ¤¡¢¡Èµã¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤â¸ü¤¤ºîÉÊ¡£
¡¡¡Ø¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±¡¢Àß·×¿Þ¤òÅð¤ß½Ð¤¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¡¢È¿Íð·³¤Î¶ËÈë¥Á¡¼¥à¡È¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾ðÊó¾¹»¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¤Ç¤ÏBBY5¡Ê¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ºÍÑ¸ì¤Ç¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤Î5Ç¯Á°¡Ë¤Î1Ç¯´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤¿¡£Àè·î23Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢BBY4¤«¤éBBY1¤Ø¤È4½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë3ÏÃ¤º¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢1Ç¯¤º¤Ä»þ´Ö¤¬Èô¤Ö¤´¤È¤Ë¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤Ï²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥·¥¢¥ó¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÂçµÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ú¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¡ÛÇ¦ÂÑ¶¯¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬¤É¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂç¤¤Ê¥¢¡¼¥¯¡ÊÌòÊÁ¤ÎÀ®Ä¹¡Ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÁá¤¯¤½¤³¤ËÅþÃ£¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²æËý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¡¢Èà¤¬·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥·¥Ë¥«¥ë¡ÊÈéÆù¡Ë¤Ê½Ö´Ö¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ï¡£¡ÊÈà¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤âÛ£Ëæ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Ç¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î½ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬¡ÖËÍ¤Ï¡ÊÈ¿Íð·³¤Ë¡ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£ËÍ¤ò»¦¤¹¤«¡¢Ãç´Ö¤Ë¤¹¤ë¤«¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨Èà¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤ÎËÜ¿´¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂçµÁ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Èà¤¬½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¤Þ¤Àº¨¤ß¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£Éü½²¿´¤¬Èà¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÈà¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ú¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¡ÛËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà¤¬¤É¤³¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤òÆÀ¤¿¤Î¤«Íý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬Èà¤Î¥á¥ó¥¿¡¼¡Ê»Õ¾¢¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¤É¤³¤Ç¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤ÎºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÃË¤¬¤É¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï°ì½Ö¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢°ì½Ö¤Ç¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤¬¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Äë¹ñ¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·»Ï¤á¤ëÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤È°Û¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢Èà¤¬²¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥»¥ó¡Ê±é¡§¥¹¥Æ¥é¥ó¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¡¿¸ÅÈþ½ÑÇã¼è¿Í¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢¼Â¤Ï¼«Í³¤ÎÀï»Î¤ÇÈ¿ÍðÆ±ÌÁ¤Î½é´ü¤ÎÁÏÀß¼Ô¡Ë¤Î¤³¤È¤â¡¢Èà¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡¢Èà¤¬²¿¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¤³¤ì¤«¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ë¤È¤Æ¤â¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÁ´°÷½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤é¡¢ËÍ¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£²¡¢ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É£´¡Ë¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë¤ÎÄ¾Á°¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ï¤ËÍ×¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Î¡ãÈ¿Íð·³¡äÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ø¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢´ñ½±¤ò»Å³Ý¤±¡¢Àß·×¿Þ¤òÅð¤ß½Ð¤¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤À¡¢È¿Íð·³¤Î¶ËÈë¥Á¡¼¥à¡È¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡É¤Ë»²²Ã¤·¤¿¾ðÊó¾¹»¥¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¤Ç¤ÏBBY5¡Ê¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ºÍÑ¸ì¤Ç¡Ø¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ù¤Î5Ç¯Á°¡Ë¤Î1Ç¯´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤¿¡£Àè·î23Æü¤«¤éÇÛ¿®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢BBY4¤«¤éBBY1¤Ø¤È4½µ´ÖÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë3ÏÃ¤º¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢1Ç¯¤º¤Ä»þ´Ö¤¬Èô¤Ö¤´¤È¤Ë¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤Ï²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¥ã¥·¥¢¥ó¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÂçµÁ¤Î¤¿¤á¤Ë¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¥¥ã¥·¥¢¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ú¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¡ÛÇ¦ÂÑ¶¯¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬¤É¤³¤Ç½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂç¤¤Ê¥¢¡¼¥¯¡ÊÌòÊÁ¤ÎÀ®Ä¹¡Ë¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÁá¤¯¤½¤³¤ËÅþÃ£¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²æËý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¡¢Èà¤¬·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥·¥Ë¥«¥ë¡ÊÈéÆù¡Ë¤Ê½Ö´Ö¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ï¡£¡ÊÈà¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤âÛ£Ëæ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Ç¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î½ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬¡ÖËÍ¤Ï¡ÊÈ¿Íð·³¤Ë¡ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£ËÍ¤ò»¦¤¹¤«¡¢Ãç´Ö¤Ë¤¹¤ë¤«¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨Èà¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Èà¤ÎËÜ¿´¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÂçµÁ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¡¢Èà¤¬½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¤Þ¤Àº¨¤ß¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡£Éü½²¿´¤¬Èà¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÈà¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ú¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¡ÛËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà¤¬¤É¤³¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤òÆÀ¤¿¤Î¤«Íý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤¬Èà¤Î¥á¥ó¥¿¡¼¡Ê»Õ¾¢¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥¯¡¼¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤¬¤É¤³¤Ç¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤ÎºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÃË¤¬¤É¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï°ì½Ö¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢°ì½Ö¤Ç¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤¬¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Äë¹ñ¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·»Ï¤á¤ëÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤È°Û¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ú¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¡¢Èà¤¬²¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ë¡¼¥»¥ó¡Ê±é¡§¥¹¥Æ¥é¥ó¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¡¿¸ÅÈþ½ÑÇã¼è¿Í¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢¼Â¤Ï¼«Í³¤ÎÀï»Î¤ÇÈ¿ÍðÆ±ÌÁ¤Î½é´ü¤ÎÁÏÀß¼Ô¡Ë¤Î¤³¤È¤â¡¢Èà¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡¢Èà¤¬²¿¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¤³¤ì¤«¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤Ë¤È¤Æ¤â¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÁ´°÷½Ð¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤é¡¢ËÍ¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£