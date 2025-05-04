¡ÖOh¡ª¡×´ÑµÒÈáÌÄ¡ÄÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢¤¢¤ï¤äÆ¬Éô»àµå¤ËÌÜ¤ò¸«³«¤¡È¶Ã¡É ¶Ä¤±È¿¤ëÀ¿Ìé¡¢¤É¤è¤á¤¯Å¨ÃÏ¡Ö¤è¤¯Èò¤±¤¿¤Ê¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º 0-10 ¥«¥Ö¥¹¡Ê5·î2Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¿¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¿Ìé¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÆ¬Éô»àµå²óÈò¢ª¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬¡¢¤¢¤ï¤äÆ¬Éô»àµå¤È¤Ê¤ëÆâ³Ñµå¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¶ÛµÞ²óÈò¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤Ë»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤â¡ÖOh¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï3¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ»àËþÎÝ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¡£±¦ÏÓ¤Î¥×¥ê¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¤ÆÎëÌÚ¤ÎÊý¤Ø¤ÈÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£µåÂ®85.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó137.4¥¥í¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÆ¬ÉÕ¶á¤òÄÌ²á¡£´í¸±¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ËÎëÌÚ¤ÏÂÎ¤ò¶þ¤á¤Ê¤¬¤é¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¶ÛµÞ²óÈò¤·¤¿¡£
¡¡´éÌÌ¥¹¥ì¥¹¥ì¤Î´í¸±¤Ê°ìµå¤ËÎëÌÚ¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇÀÊ¤ò³°¤¹¤È¡¢ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤«¤é¥º¥ì¤¿¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÄ¾¤¹¤Ê¤ÉÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î´í¸±¤ÊÅêµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡ÖOh¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ìÊ¹¤³¤¨¡¢Â³¤±¤Æ¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ë¤Ê¤É¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿SNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¡Ö´í¤Í¤§¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¿Ìé¤è¤¯Èò¤±¤¿¤Ê¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤ï¡Á¡×¡ÖÀ¿ÌéÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¡ÖÅö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¤¢¤Ö¤Í¡¼¤è¡×¡ÖÀ¿Ìé¤ËÅö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´íµ¡¤ò²óÈò¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¤³¤ÎÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡¼2¤«¤é4µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤Ä¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î´Ö¤ËÍî¤Á¤ë·Á¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÎëÌÚ¤Ï5ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¥Á¡¼¥à¤â10¡¼0¤ÈÂç¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë