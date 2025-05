MISIA¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼Àïµ­¤é¤¬½éÅÐ¾ì¡ªº£ÃíÌÜ¤Î²Î»ì¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤ÏIS:SUE¤Î¡ÖSHINING¡×¤¬³ÍÆÀ

歌詞検索サービス「歌ネット」が、5月1日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、IS:SUEの「SHINING」が輝いた。2025年5月21日にリリースされるニューシングル『EXTREME DIAMOND』リード曲だ。“輝き”をテーマに制作され、ヒップホップハウス、アフロポップ、2000年代のポップスを想起させるドラムなど、複数のジャンルを融合させたサウンドが特徴。サビで繰り返される<Warning warning><Shining shining>といったフレーズも印象的である。歌詞には、統一性が求められる社会のなかで“自分らしさを貫く姿勢”が投影されている。

2位には、星野源の「Star」がランクイン。2025年5月14日にリリースされるニューアルバム『Gen』収録曲であり、自身が出演のアサヒ飲料コーヒーブランド「ワンダ」新TVCMに使用されている。アルバムタイトル『Gen』と合わせて、楽曲に冠された“Star(星)”というワードが星野の名前を彷彿とさせ、SNSなどで話題に。歌詞には<好きを源に>というフレーズも登場する。爽やかでファンキーなサウンドが耳を惹く鮮烈にグルーヴィな1曲となっている。

5位には、MISIAの「LOVE NEVER DIES」が初登場。2025年5月28日にリリースされるニューアルバム『LOVE NEVER DIES』のタイトル曲だ。サビに綴られているのは、<愛は消えることはない ずっと胸の奥に輝いてる>というフレーズ。現在、開催中の全国アリーナツアー『STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』のタイトルにもなっており、“消えることのない愛”を歌ったダンサブルでポップな1曲である。

8位には、ブランデー戦記の「Fix」が初登場。2025年5月14日にリリースされるニューアルバム『BRANDY SENKI』収録曲だ。“今、動けない君へ。”をテーマに、この春動き出せずもどかしい気持ちを抱えているすべてのひとに向けた、ahamoによるプロジェクトのタイアップソングに起用。誰もが抱える人間の弱い部分をPOPに転換し、尊さを描いた繊細な心情と切なさの滲むサウンドのスケール感あふれる楽曲となっている。

9位には、細川たかしの「津軽泣かせ節」が初登場。2025年5月21日にリリースされる芸道50年記念シングルのタイトル曲だ。歌は<あぁ 雪が舞う みだれ雪嵐 津軽の海に 涙散る>と幕が開く。津軽の海を舞台に、津軽三味線とストリングスを中心に豪快さと哀愁感を表現し、女の叶わぬ恋心を歌う本格演歌が完成した。

【2025年5月1日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 SHINING/IS:SUE2位 Star/星野源3位 やれんの?エンドレス/花澤香菜4位 ∞/オグリキャップ(高柳知葉)5位 LOVE NEVER DIES/MISIA6位 Tick-Tack/DXTEEN7位 It’s myself/シャイトープ8位 Fix/ブランデー戦記9位 津軽泣かせ節/細川たかし10位 i/日食なつこ