¹â¹»À¸¤¬¹âÃÎ¾ë¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¬¥¤¥É¼Â½¬ ´Ñ¸÷µÒ¤Ë¹¥É¾¡Ú¹âÃÎ¡Û
¤ß¤É¤ê¤ÎÆü¤Î4Æü¡¢¹âÃÎ¾ë¤òË¬¤ì¤¿´Ñ¸÷µÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤½¤¦¤È°ËÌî¾¦¶È¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¥¬¥¤¥É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷µÒ¤ÇÆø¤ï¤¦¹âÃÎ¾ë¤Ç¥¬¥¤¥É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÌî¾¦¶È¹â¹»¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê¥Äー¥ê¥º¥à¥³ー¥¹¤Î2Ç¯À¸¤È3Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯¼ø¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¬¥¤¥É¤Î¼Â½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢46¿Í¤¬3Æü¡¢4Æü¤Î2Æü´Ö¾ëÆâ¤ò°ÆÆâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¹âÃÎ¾ë¤ÎÀÐÃÊ¤¬Å¨½±¤ËÈ÷¤¨¤Æ¾å¤ê¤Ë¤¯¤¯²¼¤ê¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÅÚº´ÈÍ¤Î½éÂåÈÍ¼ç»³Æâ°ìË¤ÎºÊ¡¦ÀéÂå¤¬É×¤òÆâ½õ¤Î¸ù¤Ç»Ù¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼êºî¤ê¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤·¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¬¥¤¥É¤Ë¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÏÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£