ポップカルチャーの祭典「大阪コミコン2025」最終日となる5月4日は実写版「ONE PIECE」ゾロ役の新田真剣佑とナミ役のエミリー・ラッドによるステージイベントと共に開幕。会場ではギネス世界記録に挑戦するイベントも行われ、サプライズでウソップ役ジェイコブ・ロメロ・ギブソンもステージに駆けつけた。

ステージ上では真剣佑とラッドがファンへのメッセージを披露。司会の杉山すぴ豊がラッドについて「日本語を学んでいるそうです」と紹介し、真剣佑は「ほぼ日本人ですよ」と加えると、ラッドはすかさず「まだまだです、勉強中です。頑張ります」と日本語でスムーズに応答。その流暢なやり取りに、会場のファンを驚かせた。

漫画やアニメのキャラクターを演じることの多い真剣佑は演じるさいの心構えについて、「そのキャラクターが元々存在し、すごく人気があるので、キャラクターへのリスペクトを忘れず、その魂を映像に残すこと」を大切にしているとトーク。「あまり“真剣佑”を出さずにキャラクターになるために頑張っています。難しいです。そのキャラクターのファンの方に受け入れられなかったらどうしよう。自分の思うキャラクターのベストな形を持っていて、皆さんへプレゼンする感じです」と語った。「気に入っていただけるように、頑張っています」。

またラッドは、今後の新作予定もいくつか控えているものの、「喋っちゃいけないものがあったと思うので、控えておきます」とお茶目に笑った。

ステージでは、会場やスタッフ全員に配布された麦わら帽子を被ってギネス世界記録にも挑戦。正式名称は「麦わら帽子を被った最多人数(Largest gathering of people wearing straw hats)」で、これまでの最多797人を超えれば記録達成。計測は1分間で、途中で帽子を脱いでしまうと失格。失格者が全体の10%を超えた場合、どんなに人数が多くても記録未達成になるというルールだ。

真剣佑やエミリーも帽子を着用し、全員で一体となってチャレンジ。集計が行われた結果、記録人数は827名で、見事達成。ラッドは証明書を受け取ると、「驚いてはいません。絶対にできると思っていました」とガッツポーズだ。

ステージ上でのフォトセッション中には、いつの間にかウソップ役のジェイコブ・ロメロ・ギブソンが合流。実は直前になってサプライズ登場する段取りとなったようだ。たまたま日本にいたギブソンを、真剣佑とラッドが誘い、参加が実現したという。ゾロ、ナミ、ウソップの“麦わらの一味”が大阪に集った。「サプライズさせてくれてありがとう!みんな、麦わら帽子似合ってるよ!」とギブソン。大阪には前夜に到着し、真剣佑と夕食を共にしていたという。

大阪コミコン 2025 開催概要 C2025 Osaka comic con All rights reserved. 会期 2025 年 5 月 2 日(金)11:00~19:003 日(土・祝)10:00~19:004 日(日・祝)10:00~18:00※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@osakacomiccon.jp