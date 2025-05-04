1¥È¥Ã¥×µ¯ÍÑ¤ÇÄ¶³ÐÀÃ¡ª±ºÏÂ¡¦¾¾ÈøÍ¤²ð¡¢¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¤Î¥¥ì¥¥ì¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡õ¥´¥é¥Ã¥½¡ª¡ÖÀä¹¥Ä´¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¡×Á¯¤ä¤«²á¤®¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Ê¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º 2¡¼0 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ê5·î3Æü¡¿ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à2002¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¥ì¥¥ì¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡õ¥´¥é¥Ã¥½¡Ê0:39º¢¡Ë
¡¡±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎFW¾¾ÈøÍ¤²ð¤¬¡¢ÀÚ¤ìÌ£È´·²¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¤ò°ìÁ®¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÈÄ¶³ÐÀÃ¡É¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢±ºÏÂ¤¬J1¥ê¡¼¥°Âè14Àá¤ÇÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¤·¤¿6Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢52,429¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¾¾Èø¤Ï²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤Æº¸¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤Ê¤¬¤éDFÄ¹¾ÂÍÎ°ì¤Î¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£ÅìµþV¤ÎDF¹ËÅçÍªÅÍ¤¬¥¿¥¤¥È¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÇØÈÖ¹æ24¤ÏºÙ¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÁê¼ê¤È¤Î´Ö¹ç¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÀµÂÎ¤·¤Æ¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£±¦Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Þ¤¿¤°¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç½Ä¤Ë¹Ô¤¯¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¡£·üÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¹ËÅç¤òºÙ¤«¤Ê¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ÎÏ¢Â³¤ÇÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢±¦Â¤ò°ìÁ®¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¿¶¤ê¤ÇÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤¤¿ÅìµþV¤ÎMF¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤ÈMFÊ¿ÀîÎç¤Î´Ö¤ò±Ô¤¯¤¹¤êÈ´¤±¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿DFµÜ¸¶ÏÂÌé¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤Î±¦¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î6¤Ä¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¿GK¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤â°ìÊâ¤âÆ°¤±¤Ê¤¤°ì·â¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¾¾Èø¤Ï±¦¼ê¤ò¤¯¤ë¤ê¤È²ó¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÊý¤ò»Ø¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º¸¼ê¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¸å¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¡¦·¬¸¶³Ø»á¤¬¡ÖÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢²òÀâ¡¦ÆîÍºÂÀ»á¤Ï¡Ö3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÏÆ¤Ë¾¾Èø¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¡¢Ãæ¤Ø¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¥å¡¼¥È¤â´°àú¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£Èà¤ÎÎÉ¤µ¤Ï½Ä¤Ë¤âÃæ¤Ë¤â¹Ô¤±¤ë¤³¤È¡£DF¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂÐÖµ¤·¤Å¤é¤¤¡£ËÜÅö¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼êÊü¤·¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âSNS¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¤Þ¤¿½Ð¤¿¾¾Èø¤Î¥´¥é¥Ã¥½¡ª¤¢¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¡¢´°àú¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¾¾ÈøºÇ¹â¤À¤è¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥µ¡¼¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Ê¥Þ¥Ã¥Ä¥©¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥Ä¥©Àä¹¥Ä´¤À¤Ê¡×¡Ö¾¾Èø¥¥ì¥Ã¥¥ì¤À¤Ê¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾Èø¤Ï4·î13Æü¤ÎÂè10Àá¡¦FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢Àï¤«¤é1¥È¥Ã¥×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢5»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤½¤·¤Æº£Àá¡¢±ºÏÂ¤Ï31Ê¬¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ2¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï5Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¾¾Èø¤¬ºÇÁ°Àþ¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î9»î¹ç¤Ï2¾¡4Ê¬3ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ï¡È¾¾Èø¸ú²Ì¡É¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ì·®¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿ÇØÈÖ¹æ24¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÎÉ¤¤·Á¤ÇËÍ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤¬»î¹ç¤Ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë