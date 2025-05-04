¥»¥ê¥¢¤µ¤ó¤Î¥»¥ó¥¹¤ËÃ¦Ë¹¡Ä♡¤³¤Î¹Â¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª²Ä°¦¤¤¾å¤Ë¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¾¦ÉÊ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥é¥ó¥Á¥Ù¥ë¥ÈÍÑÊÝÎäºÞ ¥³¡¼¥®¡¼ÊÁ
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆÎÌ¡ÊÌó¡Ë¡§38g
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
¤³¤ìÅ·ºÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¥»¥ê¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿²Ä°¦¤¤ÊÝÎäºÞ
¥»¥ê¥¢¤Î¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤ÇÅ·ºÍÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¾¦ÉÊ¤òÈ¯¸«¡ª¥×¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤·¤ê¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥³¡¼¥®¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÝÎäºÞ¤Ç¤¹¡£
¤°¤Ã¤¹¤ê¤ÈÌ²¤ë¥³¡¼¥®¡¼¤¬²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ä¡£
¤³¤ÎÆ¹ÂÎ¤Î¿¿¤óÃæÉôÊ¬¡ª¤»¤Ã¤«¤¯²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¼ÀÚ¤ì¹þ¤ß¤¬¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥é¥ó¥Á¥Ù¥ë¥ÈÍÑ¤Î¹Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉýÌó2cm¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¥Ù¥ë¥È¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊÝÎäºÞ¤Ë´³¾Ä¤»¤º¤Ë»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£ÄÌ¾ï¤ÎÊÝÎäºÞ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¸ÇÄê¤Ç¤¤º¥°¥é¥°¥é¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡Ø¥é¥ó¥Á¥Ù¥ë¥ÈÍÑÊÝÎäºÞ ¥³¡¼¥®¡¼ÊÁ¡Ù¼«ÂÎ¡¢Åà¤é¤»¤Æ¤â¸Ç¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡ýÊÝÎä¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤ÏºÇÄã¤Ç¤â4»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤áÊÝÎä»þ´Ö¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬ÊÝÎä¤Ç¤¤ë¥é¥ó¥Á¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥»¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¡§À»¤Ê¤ëÉð¶ñ¥Ô¥Ã¥¯¥¹ ¹³¶Ý 10P
²Á³Ê¡§¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥»¥ê¥¢
¥»¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥º¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤Á¤é¤Î¡ØÀ»¤Ê¤ëÉð¶ñ¥Ô¥Ã¥¯¥¹ ¹³¶Ý 10P¡Ù¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÉð¶ñ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬¹â¤¯10ËÜ¤âÆþ¤Ã¤Æ110±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥»¥ê¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø¥é¥ó¥Á¥Ù¥ë¥ÈÍÑÊÝÎäºÞ ¥³¡¼¥®¡¼ÊÁ¡Ù¤È¡ØÀ»¤Ê¤ëÉð¶ñ¥Ô¥Ã¥¯¥¹ ¹³¶Ý 10P¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£