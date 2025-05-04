¡ÖÂè3É×¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×ÃÎ¿Í¤«¤é¤Î¶ÄÅ·¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¡¾Ð´é¤Ç¡È¤«¤ï¤·¤Î½Ñ¡ÉÈ¯Æ°¤ÎÎ¢Â¦¤ò¹ðÇò
¤µ¤È¤¦¼î½ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè8²ó
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤µ¤È¤¦¼î½ï¡Ê52¡Ë¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃËÀ¤«¤éºÇ¶á¡ÖÂè3É×¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÆÍÁ³Í¶¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç·ëº§¤·¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÏÃ¤ä¡¢¡Ö¹øÄË¥Þ¥·¥ó¤ò°ì½ï¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¡È¥â¥ÆÏÃ¡É¤â¤Ç¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤È¤¦¤¬ºÇ¶á¡¢ºÇ¤â¡Ö¤×¤ó¤×¤ó¡×¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£¡ÊÁ´8²ó¤ÎÂè8²ó¡Ë
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂè3É×¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤µ¤È¤¦¼î½ï¡£20ºÐ¤Î¤³¤í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¥¥å¡¼¥È¤µ¤¬¤¢¤ë
¡½¡½ºÇ¶á¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡20Âå¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á3²óÌÜ¤Î·ëº§¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¤ªÁê¼ê¤Ï30ÂåÁ°È¾¤Ç¡¢Ç¥¿±¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÃËÀ¤Ï²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡60ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£60ºÐ¤È30ÂåÁ°È¾¡¢¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏºÇ¶áÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤Ï¤¤¡¢Àè·î¤¯¤é¤¤¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇºÇ½é¤Ë²ñ¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Î»Ò¤ÎÊý¤ÏºÇ½é¡¢·ëº§´êË¾¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£µÕ¤Ë¡¢Èà¤ÎÊý¤Ï3²óÌÜ¤À¤«¤é·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Î¶¯¤¤´õË¾¤Ç·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤ÎÁ°¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â»ä¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡£¡Ö»ä¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ß¤¿¤¤¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤¤¤¨¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ä¡¢¾¼ÏÂ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤×¤ó¤×¤ó¡×¤Î¡Ö¤×¤ó¡×
¡½¡½¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤¬¤¤¤¤¤«¤ÏÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¥¢¥×¥ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£¸å¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡£»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ºÇ¶á¡¢¡Ö¤×¤ó¤×¤ó¡×¤·¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤×¤ó¤×¤ó¡×¤Î¡Ö¤×¤ó¡×¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÂè3É×¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Âè3É×¿Í¡Ä¡Ä¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾éÃÌ¤Ç¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤½¤ó¤Ê¾éÃÌ¤âÀÎ¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤â¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¡¢²¿¤ÈÊÖ»ö¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¡×¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤´¤Þ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡È¤«¤ï¤·¤Î½Ñ¡É¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾ò·ïÈ¿¼ÍÅª¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÏÃ¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤ÈÅ·µ¤¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¡¢¾éÃÌ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ã¤¤Ì¼¤Ë¸À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤×¤ó¤×¤ó¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¤¤ÎÅÂÊý¤ÏÈ¯¸À¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¾¼ÏÂ¤Î»ä¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁÇÅ¨¤Ê²¦»ÒÍÍ¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Á
¡½¡½·ëº§¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤´±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃÊÌ¡Ö¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬50Âå¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤Þ¤ÀÆÈ¿È¤Ê¤ó¤À¡¢»ä¡×¤Ã¤Æ¡¢»þ¡¹¼«Ê¬¤Ç¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¶á¡¢¤Û¤«¤Ë°õ¾ÝÅª¤ÊÍ¶¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¹øÄË¤¬¼£¤ëµ¡³£¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¥é¥Ã¥»¥ó¤Î³¨¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤½¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸½¾ì¤Ç°ì½ï¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£Æ±¤¤Ç¯¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤³¤Ë¤½¤Î¡È¹øÄË¤¬¼£¤ëµ¡³£¡É¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Î¤Ê¤ó¤«²ø¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¡¸Õ»¶½¤¤¤Î¤â·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤Î¤È¤¤Ï¡È¤«¤ï¤·¤Î½Ñ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤ËÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤ÏÉáÄÌ¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë²¿¤«¸À¤¤»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ó¤ÊºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤½¤³¤½¤³ÁÇÅ¨¤Ê²¦»ÒÍÍ¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡Âè7²ó¡Ú¹Ó¤Ö¤ë·ÝÇ½³¦¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡ÖÇ¦Ë¡¤«¤ï¤·¤Î½Ñ¡×¤È¤Ï¡¡¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤Ë¡ÖÌµÎÁ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«¤¤¿¤¤¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÇ¦Ë¡¤«¤ï¤·¤Î½Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤È¤¦¼î½ï
1973Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£1988Ç¯¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÄ¶ÎÏÀïÂâ¥ª¡¼¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¥ª¡¼¥Ô¥ó¥¯Ìò¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤ÇÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÇÛÀþ,
»ûÅÄ²°,
³¤,
²£ÉÍ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
°ËÅì»Ô,
ÃÖ¾²¹©»ö,
À¸²Ö,
Ë¬Ìä²ð¸î