ÊÆ·³¤¬¸¶ÇúÅê²¼ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÁÒÎ¦·³Â¤Ê¼¾³À×ÃÏ¤Ë¡Ö·ûË¡£¹¾ò¤ÎÈê¡×¡Ä½üËë¼°¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¿·¤¿
¡¡·ûË¡µÇ°Æü¤Î£³Æü¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Î·òÏÂ²ñÂç¼êÄ®ÉÂ±¡Á°¤Î¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö·ûË¡£¹¾ò¤ÎÈê¡×¤Î½üËë¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿Ìó£²£°£°¿Í¤Î»ÔÌ±¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÉÂ±¡¤Ï¡¢À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÊ¼´ï¹©¾ì¤À¤Ã¤¿¾®ÁÒÎ¦·³Â¤Ê¼¾³¡Ê¤¾¤¦¤Ø¤¤¤·¤ç¤¦¡Ë¤ÎÀ×ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡£ÊÆ·³¤ÏÂ¤Ê¼¾³¤¬¤¢¤Ã¤¿¾®ÁÒ¤ò¸¶Çú¤ÎÅê²¼ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹ºê¤ËÅê²¼¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÂ±¡¤Î¿·ÃÛ°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¤¡¢¹¾ì¤¬ºòÇ¯À°È÷¤µ¤ì¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢»ÔÌ±¤é¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÈê¤ÎÀßÃÖ·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¸øÊç¤Î·ë²Ì¡¢Æ±ÉÂ±¡¿¦°÷¤Î²¬ÉôÍ³Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¡Ö£¹¡×¤ò½Å¤Í¤¿¥Ï¡¼¥È·Á¤Ç¡ÖÌ¿¡×¤ä¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¤òÉ½¸½¤·¡¢·ûË¡£¹¾ò¤Î¾òÊ¸¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬Éô¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢·ûË¡£¹¾ò¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£