¡Ú ÂîµåÅ·»È¡¦µÆÃÓÆüºÚ ¡Û¡¡³¤ÊÕ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÅ·»È¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹❤❤¡×
¡ÖÂîµåÅ·»È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÓÆüºÚ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÂîµåÅ·»È¡¦µÆÃÓÆüºÚ ¡Û¡¡³¤ÊÕ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡ÖÅ·»È¤Ç¤¹¡×¡¦¡Ö¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹❤❤¡×
µÆÃÓÆüºÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö❤¡×¤È¡ÖÂÀÍÛ¡×¤Î³¨Ê¸»ú¤òÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤ÎÃæ¡¢Çò¤¤°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ£Ö¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡¢µÆÃÓÆüºÚ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°áÁõÈ±·¿»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è︎¡×¡¦¡ÖÆü¾Æ¤±¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Á¡×¡¦¡ÖÅ·»È¤Ç¤¹¡£¡×¡¦¡ÖÇò¤¤¤ªÍÎÉþ»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¦¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹❤❤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÆÃÓÆüºÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢»þÀÞ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ä£Ô¥ê¡¼¥°¤ò´ÑÀï¡¢¾Æ¤ÆùÅ¹¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë³¤¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¡¡µÆÃÓÆüºÚ¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§2004Ç¯2·î11Æü
½Ð¿ÈÃÏºë¶Ì¸©
¿ÈÄ¹¡§155cm
¼ñÌ£¡§¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢±¿Æ°¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
ÆÃµ»¡§Âîµå
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û