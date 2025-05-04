º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡¢»°»ÍÏº¡¦ÁêÅÄ¤Î·ëº§Êó¹ð¤Ë¡ÈÎäÀÅ¡É¤À¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ö¶½Ì£¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡×
¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬4·î30Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦»°»ÍÏº¤ÎÁêÅÄ¼þÆó¤Î·ëº§È¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á
¡û»°»ÍÏº¡¦ÁêÅÄ¼þÆó¤«¤é¤ÎLINE¡Ö²»À¼¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×
ÁêÅÄ¤Ï¡¢4·î25Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»°»ÍÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ç¡¢ÆÍÇ¡¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£26Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ä»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤âÊó¹ð¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿º´µ×´Ö»á¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÅöÆü¤ÎÍ¼Êý¤´¤í¤ËÁêÅÄ¤«¤éLINE¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡ÈÅÅÏÃ¤¹¤ë»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«? ²»À¼¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡£²¶¤â¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÈ¯É½¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁêÅÄ¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¡¢¡ÖÆÃÈÖ¤ò»£¤ëÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¡×¤¿¤á¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Æ¡¢MC¤â¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¼õ¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÅÇÏª¡£ÁêÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¡ÖÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º´µ×´Ö»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡£¤³¤ì¤Ï¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦! ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£MC¤¤¤ë¤·¡¢20¡Á30¿Í¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤³¤Ç¥Ð¥é¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¶½Ì£¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤Î·ëº§¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡×¤ÈÎäÀÅ¤ÊÈ¿±þ¤À¤Ã¤¿¥ï¥±¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
°Æ¤ÎÄê¡¢¼þ°Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö»á¡£¡Ö¥Æ¥ìÅì¤Î¸åÇÚ¤¬·ëº§¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¸íËâ²½¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈëÌ©¤Ï¼é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¡×¤È°ì°Â¿´¡£¤Þ¤¿¡¢6Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁêÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö6Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¤Î·ëº§¤À¤·¡£ÁêÅÄ¤âÂç¿Í¤À¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¤Þ¤µ¤«43ºÐ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á
¡û»°»ÍÏº¡¦ÁêÅÄ¼þÆó¤«¤é¤ÎLINE¡Ö²»À¼¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×
ÁêÅÄ¤Ï¡¢4·î25Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»°»ÍÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ç¡¢ÆÍÇ¡¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£26Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ä»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤âÊó¹ð¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿º´µ×´Ö»á¤Ï¡¢¥é¥¸¥ªÅöÆü¤ÎÍ¼Êý¤´¤í¤ËÁêÅÄ¤«¤éLINE¤¬Íè¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡ÈÅÅÏÃ¤¹¤ë»þ´Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«? ²»À¼¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡£²¶¤â¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÈ¯É½¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
°Æ¤ÎÄê¡¢¼þ°Ï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡¢¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö»á¡£¡Ö¥Æ¥ìÅì¤Î¸åÇÚ¤¬·ëº§¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¸íËâ²½¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÈëÌ©¤Ï¼é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¡×¤È°ì°Â¿´¡£¤Þ¤¿¡¢6Ç¯¤Î¸òºÝ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÁêÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö6Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¤Î·ëº§¤À¤·¡£ÁêÅÄ¤âÂç¿Í¤À¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ªÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ðradiko¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½(¥¨¥ê¥¢³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢²ñ°÷¤Î¤ß)¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡Ù¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡Ö17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤ÇÊüÁ÷¤ÈÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤Ç¤âÇÛ¿®Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡Ö17LIVE¡×¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¯É½²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ë¤Þ¤µ¤«43ºÐ¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Ç¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«±é¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£