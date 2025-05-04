¡ÖÉáÄÌ¤Î±¿Å¾¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×ÍÆµ¿¼Ô³ÎÊÝ¤·¤¿¸µ·Ù»¡´±¤ÎÃËÀ¸ì¤ë¡ÄÌðÂôÍ¦´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¶¯¤¤»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¾®³ØÀ¸¤ÎÎó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤«¡¡Âçºå»ÔÀ¾À®¶è
Âçºå»Ô¤Ç¾®³ØÀ¸7¿Í¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ò¸½¾ì¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿¸µ·Ù»¡´±¤ÎÃËÀ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÃË¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÌðÂôÍ¦´õÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ï5·î1Æü¸á¸å¡¢Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¤Ç²¼¹»Ãæ¤Î¾®³ØÀ¸7¿Í¤ò¸Î°Õ¤Ë¤Ï¤Í¡¢½Å·Ú½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌðÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶¯¤¤»¦°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¾®³ØÀ¸¤ÎÎó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÇÌðÂôÍÆµ¿¼Ô¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¸µ·Ù»¡´±¤ÎÃËÀ¡Ê70Âå¡Ë¤¬3Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ·Ù»¡´±¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î±¿Å¾¤¸¤ã¤Ê¤·¤Ë¡Ê»Ò¤É¤â¤é¤Ë¡Ë¤á¤¬¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Äñ¹³¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Äñ¹³¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤ï¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÌðÂôÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¾®³ØÀ¸¤òÁÀ¤Ã¤¿¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£