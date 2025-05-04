ËÜÅö¡©iPhone¤Ç¤âGoogle¤ÎAI¡ÖGemini¡×¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â
¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ô¥Á¥ã¥¤CEO¤Ï¡¢iPhone¤Ë¥°¡¼¥°¥ë¤ÎAIµ¡Ç½¡ÖGemini¡×¤¬É¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯È¾¤Ð¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ô¥Á¥ã¥¤»á¤ÏºòÇ¯¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤ÈÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢iPhone¤Ø¤ÎGemini¤ÎÅý¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë³«È¯¼Ô¸þ¤±²ñµÄ¤ÎWWDC¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¡ÖiOS 19¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥°¡¼¥°¥ë¤È¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ì¤Ð¡¢iOS 19¤Ø¤ÎGemini¤ÎÅý¹ç¤â¶á¤¤»þ´ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ªiOS 18.2°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎAIµ¡Ç½¡ÖApple Intelligence¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿iPhone¤Ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óAI¤ÎAIµ¡Ç½¡ÖChatGPT¡×¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µö²Ä¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖSiri¡×¤¬ChatGPT¤Î²óÅú¤òÄ¾ÀÜÉ½¼¨¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¡×µ¡Ç½¤Ç¥Æ¥¥¹¥È¤ä²èÁüÀ¸À®¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Apple Intelligence¤ËGemini¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ChatGPT¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Siri¤ä¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¤ÇGemini¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£iPhone¤ÇChatGPT¤ÈGemini¤Î2¤Ä¤Î¹¥¤¤ÊAIµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÊØÀ¤Ï³Î¤«¤Ë¸þ¾å¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Source: ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥° via MacRumors