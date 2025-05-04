¥É·³¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¶ÛµÞ¾º³Ê¤ÎÉñÂæÎ¢¡ÖµÞ¤Ë²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤í¤È¡Ä¡×¡¡3A»î¹ç¸å¤ËµÈÊó¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×
ILÆþ¤ê¥¨¥É¥Þ¥ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹çÎ®
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢º£µ¨¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤ò½é¤á¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤¿¡£¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬¡¢±¦Â¼ó¤òÄË¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤¿¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î¶Ã¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢´Ú¹ñ»æ¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï±óÀ¬Àè¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£ÊóÆ»¿Ø¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡ÖºòÆü¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢3A¤Î´ÆÆÄ¤«¤éÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£µÞ¤Ë²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤í¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¾º³Ê¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤ºÅÁ¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¡¢3Ç¯1250Ëü¥É¥ë¡ÊÌó18²¯8500Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÂÇÎ¨.207¡¢1ËÜÎÝÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢Åìµþ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿3·î12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Ë3A¹ß³Ê¡£¤½¤Î¸å¤Ï3A¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¡¢4·î12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÈôµ÷Î¥462¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó141¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦ÆÃÂçÃÆ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç28»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.252¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢19ÂÇÅÀ¡¢13ÅðÎÝ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î²áÄø¤ò¡Ö3A¤Ë¤¤¤ë´Ö¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÊÑ¤¨¤¿ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î½¤Àµ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤ó¤À¡£Â¿¤¯¤ÎÂÇÀÊ¤ò·Ð¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤ê³Ú¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À²þÁ±¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢½é¤á¤ÆÍè¤¿»þ¤è¤ê¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÂç¥ê¡¼¥°¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤â¡Ö¼ºË¾¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð28¿ÍÌÜ¤Î´Ú¹ñ¿ÍÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë