NIB¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖDEJIMAÇî¡×¤Ï¡¢2ÆüÌÜ¤Î5·î4Æü¤âÄ«¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÄ¹ºê»Ô¤ÎÄ¹ºê¿åÊÕ¤Î¿¹¸ø±à¤Ç¤Ï¸áÁ°11»þÈ¾¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥åー¥¤¥Á¡×¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú¤ä¤ª¾Ð¤¤¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢NIB¤Î¸ø¼°SNS¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤­¤ë¡Ö¥Þ¥¸¥Ç¥¸¥ÞÂçÃêÁª²ñ¡×¤â¸á¸å5»þÈ¾¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

DEJIMAÇî¤Ï¡¢3¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ç5·î6Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£