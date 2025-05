令和7年5月3日(土・祝)から6月2日(月)の期間に開催される「パウっと開港月間×横浜市」の詳細を紹介。パレードやステージショーなど、様々なイベントに出動するパウ・パトロールに会いに、横浜の街を巡ろう。スピンマスター制作で世界中の子どもたちに愛されている大人気アニメ『パウ・パトロール』は、10歳のリーダー・ケントと個性豊かな子犬たちが日常のトラブルを解決しながら活躍する姿を描いたシリーズ。「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト!」を合言葉に、チェイス、マーシャル、スカイ、ラブル、ロッキー、ズーマが、アドベンチャー・ベイの安全を守るため、みんなで協力しながらいろんなトラブルに立ち向かっていく。北米で2013年放送開始のキッズ向けテレビアニメで、日本では2019年から開始。世界160カ国以上で放送されている。現在、テレ東系列(6局ネット)にて毎週金曜日夕方5時55分から放送中。また、Paramount+(J:COM STREAM, WOWOWオンデマンド、Prime Videoより視聴可能)や、各種配信サービスでもご覧いただける。

そんなパウ・パトロールが横浜の街に飛び出す。「パウっと開港月間×横浜市」の 詳細内容が決定した。まずはパウ・パトロールが「元町 安全・安心パレード 2025」に出勤。5月5日(月・祝)に横浜元町ショッピングストリートで行われるパレードに、チェイスとマーシャルが参加する。そして、横浜開港月間期間中の4つのイベントでパウ・パトロールのステージショーが開催。パウ・パトロールと一緒に、クイズやダンスが楽しめるステージのほか、各会場にはパウ・パトロールの公式キッチンカーも登場する。イベントは、「横浜DeNAベイスターズイベント」「2025 世界トライアスロン横浜大会」「ハマフェスY166」「第44回横浜開港祭」の4つ。各会場とも入場無料だが、整理券の配布を行う場合がある。パウ・パトロールが登場するイベント等を紹介するマップ(パンフレット)が、市内観光案内所等で配布中なので、イベントマップを持って、横浜の街を巡ろう。また5月24日(土)から6月2日(月)の10日間、「パウっと開港月間×横浜市」キャンペーンが開催される。160を超える対象店舗で指定の商品やサービスを購入した方に、横浜オリジナルデザインのパウ・パトロールの限定ステッカーをプレゼント。キャンペーンの詳細は後日発表される。「パウっと開港月間×横浜市」の取組については、特設サイト(「横浜観光情報」内)でご案内している。順次、情報が更新されるので、チェックしてお出かけを。(C)2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.