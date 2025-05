QRコードには誤り訂正機能が組み込まれており、一部が汚れていたり破損したりしていても元の情報を読み取れるようになっています。そんなQRコードの誤り訂正能力を実感できるウェブサイトが「QR is cool」で、自分でQRコードの一部を改変しながらどれだけ元の情報を保てるのか試すことができます。App | QR is coolhttps://qris.cool/QRコードの誤り訂正能力は「レベルL」「レベルM」「レベルQ」「レベルH」の4段階に分かれており、レベルLなら最大約7%、レベルMなら最大約15%、レベルQなら最大約25%、レベルHなら最大約30%が欠損しても元の情報を保つことができます。

QR is coolはQRコードを読み取ったうえで、「QRコードの一部を書き換えて元の情報を保てる限界点を探る」という実験ができるウェブサイトです。実験に使うQRコードは元から用意されているものを使えるほか、自分のデバイスで読み取ったQRコードを使うこともできます。今回はiPhoneのカメラでQRコードを読み取って実験したいので、iPhoneでQR is coolにアクセスして画面下部の「Scan a QR code」をタップしました。カメラの使用許可を求められたら「許可」をタップ。読み取り画面が表示されたら、目的のQRコードを読み取ります。今回はChromeのQRコード作成機能を用いて作成した「GIGAZINE(https://gigazine.net/)にアクセスできるQRコード」を読み取りました。QRコードを読み取ると、「https://gigazine.net/」を表現する仕様に即したQRコードに変換されます。このQRコードの誤り訂正能力は「レベルM」で、最大15%が欠損しても読み取り可能です。実験画面に移動するために画面下部の「Continue」をタップ。実験画面はこんな感じ。QRコード上の任意の場所をタップすると、タップした部分が書き換えられます。数ピクセル書き換えただけだと、問題なく「https://gigazine.net/」という情報を読み取れます。どんどん書き換えてもまだ「https://gigazine.net/」として読み取り可能。全体の3.6%を書き換えた時点で「https://gigazine.net/」を表すQRコードだということが認識できなくなりました。こんな感じに、「QR is cool」を使えばQRコードの誤り訂正能力の優秀さを実感したり、「誤り訂正の理論値である15%にできる限り近づく書き換え方を見つける」というタスクに挑戦したりできるというわけです。ちなみに、QRコードは自動車部品メーカーのデンソーによって1994年に開発されました。以下のページにはQRコードの開発経緯や、「切り出しシンボルが四角形になった理由」などがまとまっています。道のり|QRコードドットコム|株式会社デンソーウェーブhttps://www.qrcode.com/history/