¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤Ë¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡Ä¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¡ÖËºî¤ÎÇ¯¡×£±£¹£·£µÇ¯¥í¥Ã¥¯¤ÎÌ¾È×¸·Áª£µÁª
¡Ú²»³Ú¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Û
¡¡¸½ºß¤Ï²»³Ú¤¬Â¿ÍÍÀ¤ò¶Ë¤áÄ°¼èÊý¼°¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¤ËºÆ°Ü¹Ô¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë±ýÇ¯¤Î¥í¥Ã¥¯¤ä¥½¥¦¥ë¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ëº£¤«¤é£µ£°Ç¯Á°¤Î£±£¹£·£µÇ¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬Ì¾È×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖËºî¡×¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï£µ£°Ç¯Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¤ÎÌ¾È×¡Ö¥Ù¥¹¥È£µ¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡£
¡Ú¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¡¿·ì¤ÎÅ²¡Û
¡È¥í¥Ã¥¯¤Î¿ÀÍÍ¡É¥Ç¥£¥é¥ó¤¬ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¶â»úÅãÅª¥¢¥ë¥Ð¥à¡£Ä¹¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â£±¡¢£²¤òÁè¤¦·æºî¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡É×ÉØ´Ø·¸¤ÎÇË¤¿¤ó¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÎ¸³¤ÎÄ¾¸å¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Ï¤É¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤Ä¥Ç¥£¥é¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯²º¤ä¤«¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¯¡¢²Î»ì¤ÏÆñ²ò¤Ê¤¬¤é¤â²ÎÀ¼¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¤â¥Ê¥¤¡¼¥Ö¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÙ³¾ðÀ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤Ã¤Æ¡×¡Ö±¿Ì¿¤Î¤Ò¤È¤Ò¤Í¤ê¡×¡Ö¤¤ß¤ÏÂç¤¤ÊÂ¸ºß¡×¡Ö¶ò¤«¤ÊÉ÷¡×¡Ö¤ª¤ì¤Ï¤µ¤Ó¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾ö¤ß¤«¤±¤ë£ÁÌÌ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯°µ´¬¡£ÀÅ¤«¤Ê¥¢¥³¥®¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤ß¤¸¤ßÍ¥¤·¤¯²Î¤¦¡Ö¤¤ß¤ÏÂç¤¤ÊÂ¸ºß¡×¤Ï¥Ç¥£¥é¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££ÂÌÌ¤Î¡ÖÈà½÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤í¤·¤¯¤È¡×¡ÖÍò¤«¤é¤Î±£¤ì¾ì½ê¡×¤âÄ°¤¯¼Ô¤Î¶»¤òÂÇ¤Ä¡£³Ý¤±ÃÍ¤Ê¤·¤ÎÌ¾È×¡£Á´ÊÆ£±°Ì¡£
¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¡¿ÌÀÆü¤Ê¤Ë½Áö¡Û
¡È¥Ü¥¹¡É¤³¤È¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î£³ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç½ÐÀ¤ºî¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â·æºî¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÏ©¾å¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂåÊÛ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î°ìÂÎ´¶¤ÈÂÎÎÏ¤ÈÇ÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿±éÁÕ¡¢¤½¤·¤ÆÙ³¾ðÅª¤«¤Ä¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î²Î»ì¡£¾¡¼Ô¤Ø¤Î¾Î»¿¤Ï¤Ê¤¤¡£µÕ¤ËÌ´¤ò¼º¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤ä¡¢¸½¾õ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ÈÀäË¾¤òÊú¤¨¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤é¤Î¡ÈÇÔ¼Ô¡É¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ï¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¼ÀÁö´¶¤ËËþ¤Á¤¿É½Âê¶Ê¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÎÞ¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥É¡×¤ä¡ÖÎ¢ÄÌ¤ê¡×¤Ê¤É¤ÏÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤ÏÄ°¤±¤Ê¤¤¡£ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¸Ø¤ë¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤ÉÌ¾¶Ê¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡££²£°£°£°Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â·æºîÂ·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡£Á´ÊÆ£³°Ì¡£
¡Ú¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥«¡¼¥È¥Ë¡¼¡õ¥¶¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡¿¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Þ¡¼¥¹¡Û
¡¡¥Ý¡¼¥ëÎ¨¤¤¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Å°ÄìÅª¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤µ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿Ì¾È×¡£¥¹¥¤Ï¤ß¤¸¤ó¤â¤Ê¤¤´°àú¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¤¯Âç·æºî¤Ç¤¢¤ëÁ°ºî¡Ö¥Ð¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¡×¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡É½Âê¶Ê¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î·Á¼°¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¥Ý¡¼¥ë¤¬ºÍÇ½¤òÁ´³«¤µ¤»¤¿Ì¾¶Ê·²¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¼Î¤Æ¶Ê¤Ï£±¶Ê¤â¤Ê¤¤¡£É½Âê¶Ê¤«¤é¡Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¡×¤Ø¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Î®¤ì¤Ï¶»¤òÂÇ¤Ä¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¥Ý¡¼¥ëÆÈÆÃ¤ÎÄ¶¿ÍÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¸Ø¤ë¶Ê¤¬ÊÂ¤Ó¡Ö¤¢¤ÎÌ¼¤Ë¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¡×¡Ö¥ï¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤Î¾¯½÷¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê°Ê³°¤Ë¤â¡Ö²Î¤Ë°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¡×¤Ê¤ÉÌ¾¶Ê¤¬Â³¤¡¢Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬ËÜµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¥Ý¡¼¥ë¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿°ìËç¡£Á´ÊÆ£±°Ì¡£
¡Ú¥¶¡¦¥Ð¥ó¥É¡¿Æî½½»úÀ±¡Û
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ë¥¶¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¥é¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡£Îò»ËÅªÌ¾ºî¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥í¥à¡¦¥Ó¥Ã¥°¡¦¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ê£±£¹£¶£¸Ç¯¡Ë¡¢¥»¥«¥ó¥É¡Ö¥¶¡¦¥Ð¥ó¥É¡×¡Ê£¶£¹Ç¯¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö·æºî¤È¤µ¤ì¤ë¡£°ì»þ¤ÏÄãÌÂ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥Ð¥ó¥É¤Ï°ìÇ°È¯µ¯¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬Á´¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¡¢¸Å¤ÎÉ¤ÊÆ¹ñ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ëÌ¾È×¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÌÚ¤Î¼Â¡×¡ÖÉâÏ²¼Ô¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì¡×¡Ö¥ª¥Õ¥§¥ê¥¢¡×¡¢¤½¤·¤Æ¸¶ÅÀ¤Ë²óµ¢¤·¤¿¤è¤¦¤ËÊÆ¹ñ¤Î¸¶É÷·Ê¤äÎò»Ë¤òÊª¸ì¤ë²Î»ì¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡Ö¥¢¥±¥¤¥Ç¥£¥¢¤ÎÎ®ÌÚ¡×¤¬ÊÂ¤Ö£ÁÌÌ¤Ï°µ´¬¡££ÂÌÌ¤Ë¤â¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤µ¡ª¡×¤Ê¤ÉÙ³¾ðÀ¤ËËþ¤Á¤¿Ì¾¶Ê¤¬Â³¤¯¡£¤³¤ÎÍâÇ¯£±£±·î¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¡¦¥ï¥ë¥Ä¡×¤È¤·¤ÆºÇ½ª¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯¥¹¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¸Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥¯»Ë¤Ë¿¼¤¯Ì¾¤ò¹ï¤ß¹þ¤ó¤À´õÂå¤ÎÌ¾¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÊÆ£²£¶°Ì¡£
¡Ú¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó¡¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Û
¡¡À¤³¦Åª¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢¥Ä¥§¥Ã¥Ú¥ê¥ó½é¤Î£²ËçÁÈ¤Ç¡¢¼«¤é¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥¹¥ï¥ó¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥ì¡¼¥Ù¥ëÂè£±ÃÆ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤è¤ê¤â²»¤Î¥Ø¥ô¥£¡¼¥Í¥¹¤È¥Ï¡¼¥É¤µ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢Á°ºî¡ÖÀ»¤Ê¤ë´Û¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿Ì¾ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ß¡¼¡¦¥Ú¥¤¥¸¤¬¥®¥¿¡¼¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤µ¤»¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥à¤Î½Å¸ü¤Ê¥É¥é¥à¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÄÌ¤·¤ÆÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¸å¤Ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥«¥·¥ß¡¼¥ë¡×¤ÎÇ÷ÎÏ¡¢¥¨¥Ã¥¸¤ÎÍø¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡¦¥Ñ¥¤¡×¤ä¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥ë¥É¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥Õ¥Ã¥È¡×¡Ö¥·¥Ã¥¯¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÕ¤Ë£ÃÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥ó¡¦¥¤¡¦¥¢¡¼¡×¡Ö¥À¥¦¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¶¡¦¥·¡¼¥µ¥¤¥É¡×¤Ê¤É¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶Ê¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÉý¹¤¤²»³ÚÀ¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ð¥ó¥É¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£·£¶Ç¯¤Ë¤ÏºÇ¹â·æºî¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¡×¤ÎÈ¯É½¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£Á´ÊÆ£±°Ì¡£