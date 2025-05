5月4日は「スター・ウォーズの日」。これにあわせ、本日午後3時より、『スター・ウォーズ』デザインの新アイテムが、しまむらのオンラインストアで予約販売開始となる。これからの季節にぴったりな、敷パット(シングルサイズ、2189円)・枕カバー(43×63センチ、649円)・冷感ケット(シングルサイズ、2970円)は5デザイン展開でセット使いも。直径60センチのインテリアマット(979円)やダイカットクッション(1639円)、収納ボックス(1089円)もそれぞれ全4種。ラン型エプロン(2189円)もある。「スター・ウォーズ」デザインのインテリアで、フォースと共に夏を迎えよう。カッコ内の価格はすべて税込。1本の映画から始まった「スター・ウォーズ」の世界を象徴する名台詞「フォースと共にあらんことを。(“May the Force be with you.”)」の、May the Force とMay the 4th(5月4日)の語呂合わせから、毎年5月4日は世界中のスター・ウォーズファンが、「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日となっている。