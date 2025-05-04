¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡Ê5¡ËÇÓÂ¾Åª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î¶µ²ñ¤Ç»¦¿Í»ö·ï
¡¡³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë Ê¸½ñ·¸¤Î»ö·ïÏ¿¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¤ÎÂè5²ó¤¬¡¢NHKÁí¹ç¤Ç4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å11¡§00¡¢Á´8ÏÃ¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡¢Âè4²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡·Ù´±¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢·º»ö»ö·ï¤ÎÄ´½ñ¤äÆæ²ò¤¤Ë¿Í°ìÇÜ¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÈÈºá»ñÎÁ¶É¤ÇÆ¯¤¯¼«ÊÄ¾É¤Î¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë»ö·ï¤Ç·Ù»ë¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ËºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢ÁÜºº¶¨ÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡ÑÜÄ¢ÌÌ¤ÇÏÀÍýÅª¤Ê¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥¬¥µ¥Ä¤À¤±¤ÉÂç¤é¤«¤Ê¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Î½÷À2¿Í¤¬¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò¶¦Í¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¤¹ç¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¢£Âè5²ó¡Ö½Þ¶µ¼Ô¡×
¡¡ËöÆüÀ»ÅÌ¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¶µ²ñ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¢¤ë¿ÀÅÂ¤Ç¡¢¶µ²ñ°÷¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤È¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤¿¤Á¤ÏÈï³²¼Ô¤¬2È¯¤Î½ÆÃÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤ì¤Ï½Þ¿¦¤·¤¿¶µ²ñ¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£ÇÓÂ¾Åª¤Ê¶µ²ñ°÷¤«¤éÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÌ¼¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£°ìÊý¡¢È¯ºî¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òµá¤á10Âå¤Î¤³¤í¤ÎÍ§¿Í¥µ¥ß¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£
¢£¿áÂØ¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡§´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê
¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥³¥¹¥È¡§ÎÓ¿¿Î¤²Ö
Æó¥³¥é¡¦¥Ú¥é¥ó¡§ÀîÅÄ¿Â»Ê
¥¢¥ó¥ê¡¦¥Õ¥ë¥Ë¥¨¡§º´¡¹ÌÚËÓ
¥«¡¼¥ë¡¦¥Ð¥·¥§¡¼¥ë¡§Æ£¿¿½¨
¥Î¥é¡¦¥â¥ó¥¹¡¼¥ë¡§¼ïºêÆØÈþ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥È¥Þ¡§°ÀÌî»ÖÌç
¥Æ¥Ä¥ª¡¦¥¿¥Ê¥«¡§ÃæÀî·Ä°ì
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡¢Âè4²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡·Ù´±¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢·º»ö»ö·ï¤ÎÄ´½ñ¤äÆæ²ò¤¤Ë¿Í°ìÇÜ¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÈÈºá»ñÎÁ¶É¤ÇÆ¯¤¯¼«ÊÄ¾É¤Î¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë»ö·ï¤Ç·Ù»ë¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤ËºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢ÁÜºº¶¨ÎÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡ÑÜÄ¢ÌÌ¤ÇÏÀÍýÅª¤Ê¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥¬¥µ¥Ä¤À¤±¤ÉÂç¤é¤«¤Ê¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Î½÷À2¿Í¤¬¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò¶¦Í¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¤¹ç¤¤¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡ËöÆüÀ»ÅÌ¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¶µ²ñ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¢¤ë¿ÀÅÂ¤Ç¡¢¶µ²ñ°÷¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤È¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤¿¤Á¤ÏÈï³²¼Ô¤¬2È¯¤Î½ÆÃÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤ì¤Ï½Þ¿¦¤·¤¿¶µ²ñ¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£ÇÓÂ¾Åª¤Ê¶µ²ñ°÷¤«¤éÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÌ¼¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£°ìÊý¡¢È¯ºî¤òµ¯¤³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òµá¤á10Âå¤Î¤³¤í¤ÎÍ§¿Í¥µ¥ß¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£
¢£¿áÂØ¥¥ã¥¹¥È
¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡§´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê
¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥³¥¹¥È¡§ÎÓ¿¿Î¤²Ö
Æó¥³¥é¡¦¥Ú¥é¥ó¡§ÀîÅÄ¿Â»Ê
¥¢¥ó¥ê¡¦¥Õ¥ë¥Ë¥¨¡§º´¡¹ÌÚËÓ
¥«¡¼¥ë¡¦¥Ð¥·¥§¡¼¥ë¡§Æ£¿¿½¨
¥Î¥é¡¦¥â¥ó¥¹¡¼¥ë¡§¼ïºêÆØÈþ¡Ê¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥È¥Þ¡§°ÀÌî»ÖÌç
¥Æ¥Ä¥ª¡¦¥¿¥Ê¥«¡§ÃæÀî·Ä°ì