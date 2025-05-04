ÉÔÎÑÊóÆ»¤ÎNHKÈ«»³°áÈþ¥¢¥Ê¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹£·¡×ÉÔºß¤¬£³½µÂ³¤¯¡¡ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏÌ¾Á°»Ä¤ë
´ûº§ÃËÀ¤È¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤ò¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿NHKÈ«»³°áÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖNHK¥Ë¥å¡¼¥¹7¡×¡Ê¸á¸å7»þ¡Ë¤Î2Æü¡¢3Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢4·î18Æü°Ê¹ß¡¢ÉÔºß¤¬3½µ´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÀÐ°æÃÒÌé¥¢¥Ê¤¬´ØÅì¤ÎÂç±«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£3Æü¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¯¡¢NHK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÈÖÁÈÉ½¤Ç¤â4Æü¤äÍâ½µ¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎµºÜ¤Ï³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢È«»³¥¢¥Ê¤¬¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È«»³¥¢¥Ê¤Ïº£Ç¯4·î¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¶âÅÚÆü¡¢½ËÆü¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î16Æü¤ËÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈÉ½¤Ç¤ÏÍâ½µ¤«¤é¡¢¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎµºÜ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
È«»³¥¢¥Ê¤Ï·§ËÜ½Ð¿È¡£ÄÅÅÄ½ÎÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢15Ç¯4·î¤ËNHK¤ËÆþ¶É¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï±Ä¶ÈÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢18Ç¯7·î¤Ë¸Î¶¿¤Î·§ËÜÊüÁ÷¶É¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¸å¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÂçºåÊüÁ÷¶É¤ò¤Ø¤ÆÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤ËÉëÇ¤¤·¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¦¥ª¥Ã¥Á9¡×¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤¿¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Öº£Ç¯ÅÙ¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹7¤Î¶â¡ÁÆüÍË¡¦½ËÆü¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡ØÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«¿È¤Ç¤è¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ä¾ðÊó¤ò²¹ÅÙ´¶¤È¤È¤â¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Þ¤¹¡£½µËö¤Î¤Ò¤È¤È¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢È«»³¥¢¥Ê¤¬¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î´ûº§ÃËÀ¤ÈºòÇ¯Ëöº¢¤«¤éÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£È«»³¥¢¥Ê¤ÏÆÈ¿È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤ÎºÊ¤¬¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿Ä¾·â¼èºà¤ËÂÐ¤·Ìµ¸À¤ò´Ó¤¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£