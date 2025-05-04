Ä¯¤á¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡¡¥ß¥Ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S¡¡Ä¹´ü¥Æ¥¹¥È¡Ê4¡Ë¡¡½¾ÍèÅª¥ì¥·¥Ô¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë
Ä¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤Èµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë
½é½Õ¤Î±Ñ¹ñ¤Ï¡¢±«¤¬¤Á¤ÇÈ©´¨¤¤¡£½ñºØ¤ÏÇ¼²°¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ï©ÌÌ¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤éÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Èµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£ÌÀÆü¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥Ö¥ê¥Æ¥óÅçÃæÉô¤Î¥½¥ê¥Õ¥ë¤Ø¥¯¥ë¥Þ¤Ç¸þ¤«¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛEVÈÇ¤È¤ÏÃæ¿È¤¬°Û¤Ê¤ë¿·À¤Âå¡¡¥ß¥Ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¡¥¨¡¼¥¹¥Þ¥ó¤È¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â¡¡Á´142Ëç
¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ë¼«Âð¤«¤é¥½¥ê¥Õ¥ë¤òË¬¤Í¤ë¾ì¹ç¡¢Â¿¾¯½Å¤¿¤¤²ÙÊª¤ò±¿¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤ÏÅÅ¼Ö¤òÁª¤Ö¡£±Ñ¹ñ¤ÎÆ»Ï©´Ä¶¤ÏË«¤á¤Ë¤¯¤¯¡¢Ï©ÌÌ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò½ý¤á¤ë¤è¤¦¤Ê·ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥ß¥Ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S ¥¹¥Ý¡¼¥Ä5¥É¥¢¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁª¤Ù¤Ð¡¢¿å¤·¤Ö¤¤òÀ¹Âç¤ËÍá¤Ó¤ë¡£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î¥ß¥Ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S ¥¹¥Ý¡¼¥Ä 5¥É¥¢¤¬É®¼Ô¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£Áö¤é¤»¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤È°ìÈÌÆ»¤ò·Ò¤¤¤ÀÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥ë¡¼¥È¤òÎý¤ê¡¢1»þ´Ö¤Û¤É±¿Å¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤òÌ¥Î»¤¹¤ë½¾ÍèÅª¤Ê¥ì¥·¥Ô
¿ô²ó¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò°®¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»î¾è¤·¤Æ¤¤¿ÉáÃÊ»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ÏºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤ÂÅ¶¨¤Ç³Ú¤·¤á¤ë1Âæ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£À²¤ì¤¿ÆüÍËÆü¤ÎÁáÄ«¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¡£
½¼Ê¬¤Ë²÷Å¬¤Ç¡¢Ç³Èñ¤¬¹ó¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áö¤ê¤ËÍ¥¤ì¡¢µ¤·Ú¤Ë½ÐÈ¯¤Ç¤¤ë¡£200ÇÏÎÏ°Ê¾å¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ò¥¹¥ë¥¹¥ëÁö¤ê²ó¤ì¤ëÅ¬ÅÙ¤ÊÂç¤¤µ¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¾ÍèÅª¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤òÌ¥Î»¤Ç¤¤ë¡£
¥ß¥Ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S ¥¹¥Ý¡¼¥Ä5¥É¥¢¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
Á°²ó¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢Ä¹´ü¥Æ¥¹¥È¼ÖÎ¾¤Ï3¥É¥¢¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼ C¤«¤é¡¢5¥É¥¢¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S¤ØÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÏÑÛ¡¹¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂ®¤¯¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¹¥´¶¿¨¡£¥ì¥Ã¥É¤Îº¹¤·¿§¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ç¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢´Ý¤¤¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬È÷¤ï¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ÏÌ¤ÍèÅª¤À¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÁ°»þÂåÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Æ¤â¡£
ÅÅÆ°¤Î»þÂå¤Ë¤â¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤ë
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÁö¤ë¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¿Íµ¤¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤¤¤¨¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÃç´Ö¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥È¥è¥¿GR¥ä¥ê¥¹¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¥·¥ê¥¢¥¹¡£¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥Õ¥£¥¨¥¹¥¿ ST¤Ï¡¢À¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ñ¹ñ»î¾è¤Ç¿¿¤ÃÅö¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥Ý¥í GTI¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÎÇä¿ô¤ÏÄãÄ´¤Ç¡¢¸½Ìò°úÂà¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥Ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S ¥¹¥Ý¡¼¥Ä5¥É¥¢¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¤½¤ì¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢ÅÅÆ°²½¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¥¢¥Ð¥ë¥È500e¤Ë¥¢¥ë¥Ô¡¼¥ÌA290¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ß¥Ë¤Ë¤âÅÅÆ°¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼ SE¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¥·¥Õ¥È¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤½¤¦¤À¡£
2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤«¤éGTI¤ò´§¤·¤¿¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤é¤·¤¤¡£¥´¡¼¥«¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÁà½ÄÀ¤ò¡¢³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤Ï¿´¤¬Æ°¤¯¤Ï¤º¡£
´¶¾ð¤Î¹â¤Ö¤ê¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê¹©É×¤¬É¬Í×
°ìÊý¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó»þÂå¤Î¤½¤ì¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡£¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÌ£¤ï¤¦Ì¥ÎÏ¤Ï¡¢·ç¤±¤ë¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤Î¹â¤Ö¤ê¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁêÅö¤Êµ»½ÑÅª¤ÊÅØÎÏ¤ä¹©É×¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¤½¤Î1¤Ä¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¸ÄÀ¤â½ÅÍ×¤À¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡¢²º¤ä¤«¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Èº¹ÊÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥ß¥Ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S ¥¹¥Ý¡¼¥Ä5¥É¥¢¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢Ä¹´ü¥Æ¥¹¥È¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S¤ËÉÔÂ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹É÷¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¥Ã¥È¤È¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¼ª¾ã¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹µ¤¨ÌÜ¤Ê¥¯¡¼¥Ñ¡¼ C¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÎ¸³¤¬°ã¤¦¡£
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î»þÂå¤Ï¡¢¶²¤é¤¯±ó¤«¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥óÈÇ¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S¤Ï¡¢2020Ç¯ÂåËö¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤ÇËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ø¸þ¤«¤¦¤À¤±¤Ç¤âÎÉ¤¤¡£º£¤Î1ÉÃ1ÉÃ¤ò¡¢¿¼¤¯Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤ï¤»¤ë¡£
¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó
¿ôÇ¯Á°¤Ë¥ß¥Ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼S ¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤ÎÄ¹´ü¥Æ¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£³èÈ¯¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥óÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
¥ß¥Ë¤Ï¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤ª»®¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¡¢¼«Ê¬¤Ï¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£MT¤Ï¤â¤¦Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÀèÂå¤ÎÃæ¸Å¼Ö¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¦¡¦¡£¡¡¥¯¥ê¥¹¡¦¥«¥ë¥Þ¡¼¡ÊKris Culmer¡Ë
¥ß¥Ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S ¥¹¥Ý¡¼¥Ä5¥É¥¢¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¥Æ¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿
±Ñ¹ñ²Á³Ê
¥â¥Ç¥ëÌ¾¡§¥ß¥Ë¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼ S ¥¹¥Ý¡¼¥Ä5¥É¥¢¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
¿·¼Ö²Á³Ê¡§3Ëü2070 ¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó625Ëü±ß¡Ë
¥Æ¥¹¥È¼Ö¤Î²Á³Ê¡§3Ëü4620¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó675Ëü±ß¡Ë
¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÈ÷
¥ì¥Ù¥ë2¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡§2000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó39Ëü±ß¡Ë
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥°¥ì¡¼ÅÉÁõ¡§550¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó10Ëü7000±ß¡Ë
¥Æ¥¹¥È¤ÎµÏ¿
Ç³Èñ¡§15.4m/L¡ÊWLTPÃÍ¡Ë
¸Î¾ã¡§¤Ê¤·
½ÐÈñ¡§¤Ê¤·