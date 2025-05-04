²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î²þ·û°ÕÍß¤Ë¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î¥«¥®¤ÏÆüËÜ¡£Íý²ò¤·¤Æ¡×½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤È¸Æ¤Ó¤«¤±
²Î¼ê²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¡Ê81¡Ë¤¬4Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Á°Æü¤Î·ûË¡µÇ°Æü¤ËÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬²þ·ûÇÉ¤Î½¸²ñ¤Ë´ó¤»¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖÂÐ±þ¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎÌÀµ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö²ÌÃÇ¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¼ç¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ñÌ±¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¡×¤Ê¤É¤È²þ·û¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î¥«¥®¤ÏÆüËÜ¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤âÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ë²þ·û¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Í¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¡£½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
Á·¾ìµ®»Ò¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤«¤é¡Ö»Ü¹Ô¤«¤é78Ç¯¡£º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¡£·ûË¡¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿²ÃÆ£¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢Àï¸å¤ò¸«¤Æ¤¤¿À¤Âå¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î·ûË¡¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿80Ç¯¡¢º£¤Î¸½¾õ¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼é¤êÈ´¤±¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÎÊõ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢ÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
ÀÐÇË»á¤Ï¼«±ÒÂâ¤ÎÌÀµ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÃÆ£¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬·òÁ´¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Í¡¢¼«±ÒÂâ¤Î²þ·û¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂ¸Â³¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¸½¾õ¤ò¸«¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ²È´Ö¤ÎÊ¶Áè¤òÉðÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Ê¤¤¤¦ÀÚ¤ê»¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê¹ñ¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¹ñ²È´Ö¤ÎÊ¶Áè¤òÉðÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê»¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê¹ñ¡£À¤³¦Á´ÂÎ¤òÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥«¥®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤âÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ë²þ·û¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¡¢½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£