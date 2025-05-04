¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢4Ï¢¾¡¤ÇÃù¶â¡Ö10¡×¡¡¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤¬¼¹Ç°¤Î·è¾¡À¸´Ô¡¡¾¾°æÍµ¼ù¤Ï3ÀïÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¡õÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ê¡¼¥Õ
¡ü¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¡1¡Ý2¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¡¡û
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö5·î3Æü¡¡PNC¥Ñ¡¼¥¯¡ä
¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÀÜÀïÀ©¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ËÏ¢¾¡¡£2ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾°æÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï1²óÌµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤¬5²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î6²óÎ¢¤«¤é¾¾°æ¤¬ÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬¤Î9ÈÖ¥È¥ê¥ª¥í¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢1ÈÖ¥¯¥ë¡¼¥º¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤ë¤â¡¢2ÈÖ¥ì¥¤¥Î¥ë¥º¤ò½éµå¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÇÍ·¥´¥íÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢7µå¤Ç¥¤¥Ë¥ó¥°½ªÎ»¡£Ä¾¶á3ÅÐÈÄÂ³¤±¤ÆÌµ°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2.57¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÄ¾¸å¤Î7²óÉ½¡¢3ÈÖ¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î3¹æ¥½¥í¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£1ÂÐ1¤Î¤Þ¤Þ9²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤Î1ÈÖ¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¤¬ÆóÎÝÂÇ¤ÈÅðÎÝ¤ÇÆó»à»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¡£4ÈÖ¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤Ø¤Î½éµå¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¼é¸î¿À¥Ù¥É¥Ê¡¼¤ÎË½Åê¤òÊá¼ê¤¬¥Ù¡¼¥¹Á°¤ØÃÆ¤¤¤¿¶Ï¤«¤Ê·ä¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥Û¡¼¥à¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤¯9²óÎ¢¤ò¼é¸î¿À¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬ÍÞ¤¨¡¢MLBÁ´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Îº£µ¨13¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµÏ¿¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ4Åê¼ê¤Ë¤è¤ëÌµ°ÂÂÇ¥ê¥ì¡¼¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£4Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥«¡¼¥ÉºÇ½ªÀï¤ò»Ä¤·¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢Ãù¶â10¤ËÁý²Ã¡£»î¹ç½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÃÏ¶è¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Îº¹¤ò1¥²¡¼¥à¤Ë½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¡£