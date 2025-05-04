¡ÖATM¤«¤é¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¡×¤â¡Ö¸½¶âÅÏ¤·¤Æ¡×¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âÂç¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¡È¹ªÌ¯¤Ê¼ê¸ý¡É¤È¤Ï
¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¿Í¤«¤é¤Î½õ¸À¤Ë¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç½¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¡Ö¥Ï¥íー¡Ê¸å¸÷¡Ë¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤·¤â·Ù»¡¤òÌ¾¾è¤ë¤â¤Î¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬±Ì¤ì¡¢º¾µ½½¸ÃÄ¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡Ä¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ°ÍÉ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¸½¶â¤ò¤È¤é¤ì¤Þ¤¤¤È»×¤¤¤³¤à¹âÎð¼Ô¤Û¤É¡¢¥«ー¥Éºñ¼è¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤ÇñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ïº¾µ½¤Ë¾Ü¤·¤¤¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿ー¤ÎÂ¿ÅÄÊ¸ÌÀ»á¡£¾ï¤ËÁê¼ê¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¡¢»È¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â»È¤¦º¾µ½½¸ÃÄ¤ÎàÄàÑ¤µ¤ò¡¢·Ù¹ð¤ò¸ò¤¨¡¢²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï°¼Á¾¦Ë¡¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Â¿ÅÄÊ¸ÌÀ»á¤Î½ñÀÒ¡ØºÇ¿·¤Î¼ê¸ý¤«¤éÉ³²ò¤¯ º¾µ½»Õ¤Î¡Öæ«¡×¤Î¸«È´¤Êý °ÅÞ¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤40¤Î¿´ÆÀ¡Ù¡ÊCLAP¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ATM¤¬¡Ö»È¤¨¤Ê¤¯¡×¤Ê¤ì¤ÐÂðÇÛ¤äÄ¾ÀÜ¼õ¤±¼è¤ê¤Ø¥·¥Õ¥È
¡ÖATM¤Ç¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ïº¾µ½¡×
¤½¤¦¤·¤¿ÂÐºö¤¬¼þÃÎÅ°Äì¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º¾µ½ÈÈ¤é¤Ï¤ª¶â¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢¤½¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ÎÎÏ¤ò¼å¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤ª¶â¤Î¼ø¼õ¤¬¡¢Í¹Á÷¤äÂðÇÛ¡¢¥Ð¥¤¥¯ÊØ¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Î·Á¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¸½¶â¤ÏÍ¹Á÷¤·¤Ê¤¤¡£Ä¾ÀÜ¡¢ÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¶â¤¬É¬Í×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¡¢º¾µ½¤òµ¿¤¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ËÃí°Õ´µ¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
³Æ·Ù»¡¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¤º¾µ½¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤º¡¢¡ÖÊì¤µ¤ó½õ¤±¤Æº¾µ½¡×¡ÖÅÅÏÃdeº¾µ½¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÌ¾¾Î¤ò¤Ä¤±¤ÆÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Âç¼êÉ´²ßÅ¹¤Î½÷ÀÅ¹°÷¤òÁõ¤Ã¤¿Àè¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª
¤¹¤ë¤È¡¢º¾µ½»Õ¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£
Âç¼ê¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Î½÷ÀÅ¹°÷¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢¹âÎð¼ÔÂð¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤´¹ØÆþ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò»È¤¤¡¢5Ëü±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¥«ー¥É¾ðÊó¤Ê¤É¤¬±Ì¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬º¾µ½ÈÈ¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Îº¾µ½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¥«ー¥É¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¿Í¤«¤é¤¤¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç½¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¥Ï¥íー¡Ê¸å¸÷¡Ë¸ú²Ì¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»È¤¤¡¢¶ä¹Ô¶¨²ñ¤ØÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¶ä¹Ô¶¨²ñ¤Ï¼Âºß¤¹¤ëÃÄÂÎ¤À¡£
¥Ç¥Ñー¥ÈÅ¹°÷¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢·Ù»¡¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼Âºß¤¹¤ë¤â¤Î¤òñÙ¤ë¤æ¤¨¤Ë¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï±³¤À¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«È´¤±¤Ê¤¤¡£
¹âÎð¼Ô¤¬»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¶¨²ñ¤ÎÈÖ¹æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë»ö¾ð¤Ï»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Î°ÍÑ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¥«ー¥É¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤âÉÔÀµÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²È¤òË¬¤ì¤¿¶ä¹Ô¶¨²ñ¤òñÙ¤ëÃË¤Ë¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«ー¥É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼êÅÏ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÅöÁ³¡¢¡ÖËÜ¿Í¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ý¼Â¤Ç¡¢°Å¾ÚÈÖ¹æ¤Ï»öÁ°¤ËÅÅÏÃ¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¡¢º¾µ½ÈÈ¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¥«ー¥É¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¡¢ATM¤«¤é¸½¶â¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¥«ー¥É¤òñÙ¤·¼è¤ë¼ê¸ý¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤ºÈï³²³Û¤¬³ÈÂç¤¹¤ë
¥«ー¥É¤òñÙ¤·¼è¤ë¼ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÎ©¤Æ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¥«ー¥É¤òñÙ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òËÜ¿Í¤¬¤·¤Ð¤é¤¯µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èï³²³Û¤¬³ÈÂç¤·¤¬¤Á¤À¡£
2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢70Âå½÷À¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º¾µ½ÈÈ¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É12Ëç¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ìó2²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë³Û¤¬¸ýºÂ¤«¤é°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»öÎã¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Â¾¿Í¤Î¥«ー¥É¤«¤é¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹ÌòÌÜ¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶á¡¢¤è¤¯·Ù»¡¤«¤é¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¡¢ATM¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö½Ð¤·»Ò¡×¤Î¸ø³«¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¼ï¤ÎÈÈºá¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Úº¸¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ê¸ý¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¸½¶â¤¬É¬Í×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¡¢º¾µ½¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ´µ¯¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥«ー¥É¤òÁÀ¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÃí°Õ¤ò¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤ß¡¢¡Ö¸½¶â¤ò¤È¤é¤ì¤Þ¤¤¡×¤È»×¤¤¤³¤à¹âÎð¼Ô¤Û¤É¡¢¥«ー¥Éºñ¼è¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤ÇñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îº¾µ½ÂÐºö¤ò¿·¤¿¤Ê¼ê¸ý¤ò¤«¤Ö¤»¤ÆÌµÎÏ²½
¡ÖATM¤«¤é¤ª¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¡×¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¸½¶â¤òÅÏ¤·¤Æ¡×¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃí°Õ´µ¯¤¬¿·¤¿¤Êº¾µ½¤Î²£¹Ô¤òµö¤¹·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ê¤Î¤À¡£
º¾µ½»Õ¤é¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îº¾µ½ÂÐºö¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¼ê¸ý¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÏ¤òÌµÎÏ²½¤¹¤ë¡£
¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐºö¤ò¡¢¼¡¤Îº¾µ½¤ò¹Ô¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤ÞÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢º¾µ½¤ä°¼Á¾¦Ë¡¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐºö¤ä¾ï¼±¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÌÀÆü¤â»È¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¾ï¤Ë´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£