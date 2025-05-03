¡Ö¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¡×¤¬¿·ºî¥Û¡¼¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¡¢½é²Æ¤é¤·¤¤¿§ºÌ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤ä¥Ù¥Ã¥É¥ê¥Í¥ó¤¬ÅÐ¾ì

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¡¡Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥×¥ê¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ ÀÐËÜÆ£Íº¤Ë¤è¤ë1989Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥×¥ê¥ó¥È¡Ö¥×¡¼¥¿¥ë¥Ï¥æ¥Õ¥é¥Ã¥È¡ÊPuutarhajuhlat¡¿¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡Ë¡×¤ä¡¢¥Þ¥¤¥ä¡¦¥¤¥½¥é¡ÊMaija Isola¡Ë¤Ë¤è¤ë1972Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥×¥ê¥ó¥È¡Ö¥é¥«¥¹¥¿¡¢¥¨¥¤ ¥é¥«¥¹¥¿¡ÊRakastaa, ei rakasta¡¿°¦¤·¤Æ¤ë¡¢°¦¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½é²Æ¤é¤·¤¤¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§ºÌ¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¥«¥Ã¥×¤ä¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ô¥í¡¼¥«¥Ð¡¼¤ä¥Ç¥å¥Ù¥«¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥É¥ê¥Í¥ó¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
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