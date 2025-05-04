¥ì¥ó¥Ì¸Å¶¶µü¸è¡¢3»î¹çÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á³°¡Ä´ÆÆÄ¤ÏÏ¢ÇÔ¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¡ª¡Ö¸Å¶¶¤Î°Ì´Â³¤¯¡Ä¤Û¤ÜÌµ»ë¡×¤È±Ñ»æ
1·î¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¤Î¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¸Å¶¶µü¸è¤À¤¬¡¢¸·¤·¤¤Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
30ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ë·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï½Ð¾ì¤¹¤é¤Þ¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤À¡£
3Æü¤Î¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥ºÀï¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Ù¥ó¥Á³°¤Ë¡Ä¡£
¡ØThe Herald¡Ù¤Ï¡Ö¸Å¶¶¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯°ÜÀÒ¸å¤Î°Ì´¤ÏÂ³¤¯¡£ºÆ¤Ó¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ë¡£¥¢¥Ó¥Ö¡¦¥Ù¥¤¥§´ÆÆÄ¤Ï¡¢µü¸è¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½¢Ç¤°ÊÍè¤Û¤È¤ó¤É¥à¥·¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¸Å¶¶ÉÔºß¤Î¥ì¥ó¥Ì¤Ï1-2¤ÇÇÔÀï¡£¥Ù¥¤¥§´ÆÆÄ¤Ï¡Ö2»î¹çÏ¢Â³¤Î¤Ò¤É¤¤·ë²Ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆü¡¹¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÎÏÉÔÂ¤Ê¤éÅöÁ³È³¤»¤é¤ì¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤Ë¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¤³¤³2»î¹ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÏÁ´¤¯ËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ªÅÜ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÂåÉ½´ÆÆÄ¤äÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤È¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤·¤¿7¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼
11°Ì¤Î¥ì¥ó¥Ì¤Ï¤¢¤È2»î¹ç¤Çº£µ¨¤ò½ª¤¨¤ë¡£¹½ÁÛ³°¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Å¶¶¤Ï¡¢º£²Æ¤Ëµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£